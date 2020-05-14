Суд отменил приговор Кокорину и Мамаеву



«Судебная коллегия отменила апелляционный приговор ввиду существенных нарушений уголовного и уголовно-процессуального законов при его вынесении и направила уголовное дело на новое апелляционное рассмотрение», – пояснила Муслимова, передает ТАСС.



«Показания ряда свидетелей, данные в судебном заседании, фактически не приведены в приговоре, и им не дана оценка в совокупности с другими доказательствами; описание преступного деяния не соответствует в полной мере изложенным в приговоре доказательствам», – отметили в суде.

«Судебная коллегия констатировала, что суд апелляционной инстанции, исключив из обвинения наличие предварительного сговора на совершение преступных действий, при квалификации содеянного не принял во внимание разъяснения Верховного суда РФ и не учел роль каждого из осужденных при нанесении телесных повреждений потерпевшим», – пояснила пресс-секретарь.

Второй кассационный суд Москвы отменил приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, сообщила пресс-секретарь суда Динара Муслимова.В определении суда отмечается, в эпизоде причинения телесных повреждений потерпевшему Соловчуку описательно-мотивировочная часть апелляционного приговора содержит существенные противоречия при оценке показаний свидетелей и осужденного Кирилла Кокорина.В эпизоде насильственных действий в отношении потерпевших Пака и Гайсина суд усомнился в правильности юридической оценки действий осужденных.Футболисты содержались в ИК-4 Белгородской области за две драки в центре Москвы – по данным следствия, компания друзей сначала на улице избила Соловчука, а позже избила главу департамента Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина.Осенью они вышли из колонии, весной вернулись в футбол.