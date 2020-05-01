ВСУ обстреляли Желобок для сокрытия подрыва бойца на украинской мине – Народная милиция

Командир 93-й бригады ВСУ полковник Дмитрий Брыжинский отдал приказ на обстрел района села Желобок с целью сокрытия факта подрыва бойца на минно-взрывном устройстве, установленном саперами соединения. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Он напомнил, что киевские силовики два раза за сутки нарушили "режим тишины" в зоне ответственности ЛНР, обстреляв район Желобка.

"Обстрелы населенного пункта Желобок с позиций третьего батальона 93-й бригады ВСУ связаны с инцидентом, повлекшим очередные небоевые потери личного состава подразделения", - сказал Осадчий.

"Так, 13 мая при сопровождении начальника группы планирования отдела гражданско-военного сотрудничества подполковника Волощука, прибывшего в район населенного пункта Крымское для контроля соблюдения санитарных норм по профилактике коронавирусной инфекции на взводных опорных пунктах, военнослужащий первого батальона 93-й бригады солдат Харченко допустил отклонение от привычного маршрута, в результате чего наступил на установленное саперами бригады минно-взрывное устройство", - рассказал официальный представитель оборонного ведомства Республики.

В состоянии средней тяжести раненый солдат был доставлен в 59-й военно-медицинский госпиталь Северодонецка.

"С целью выдать травмирование Харченко за ранение, полученное в результате обстрела, командир бригады Брыжинский приказал открыть огонь из БМП в направлении населенного пункта Желобок с целью спровоцировать ответный огонь и зафиксировать обстрел через наблюдателей Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)", - продолжил Осадчий.

"Провокация не возымела успеха, однако проверяющий Волощук подтвердил обстрел позиций ВСУ и заявил, что лично эвакуировал раненного Харченко, оказал ему первую помощь в результате чего спас жизнь солдата и рассчитывает на представление к награде", - добавил он.

Напомним, что участники Контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.

Участники Контактной группы 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

14 мая — Луганск