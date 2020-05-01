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Пасечник поздравил главу ДНР с Днем Конституции Донецкой Народной Республики

root Сегодня, 15:1525Новости
Пасечник поздравил главу ДНР с Днем Конституции Донецкой Народной Республики


Глава ЛНР Леонид Пасечник поздравил главу ДНР Дениса Пушилина с Днем Конституции Донецкой Народной Республики.
Уважаемый Денис Владимирович!
Поздравляю с днем Конституции Донецкой Народной Республики!
Став фундаментом эффективных политических и экономических преобразований, Основной Закон позволил сформировать стабильную и справедливую правовую систему, утвердить верховенство права и народовластие.
В этот знаменательный день желаю Вам, уважаемый Денис Владимирович, и всем гражданам Республики крепкого здоровья, мира, счастья и благополучия!
С глубоким уважением,
глава Луганской Народной Республики
Леонид Пасечник
14 мая — Луганск

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