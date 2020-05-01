Пасечник поздравил главу ДНР с Днем Конституции Донецкой Народной Республики

Глава ЛНР Леонид Пасечник поздравил главу ДНР Дениса Пушилина с Днем Конституции Донецкой Народной Республики.Уважаемый Денис Владимирович!Поздравляю с днем Конституции Донецкой Народной Республики!Став фундаментом эффективных политических и экономических преобразований, Основной Закон позволил сформировать стабильную и справедливую правовую систему, утвердить верховенство права и народовластие.В этот знаменательный день желаю Вам, уважаемый Денис Владимирович, и всем гражданам Республики крепкого здоровья, мира, счастья и благополучия!С глубоким уважением,глава Луганской Народной РеспубликиЛеонид Пасечник14 мая — Луганск