Боец ВСУ зарезал сослуживца, отстаивавшего право отмечать День Победы – Народная милиция

Дискуссия военнослужащих одной из бригад ВСУ о праздновании 75-летия победы в Великой Отечественной войне закончилась поножовщиной, в результате которой один из бойцов погиб . Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"Вечером 13 мая трое военнослужащих второго батальона 30-й бригады ВСУ распивали спиртные напитки на взводном опорном пункте в районе населенного пункта Молодежное. Вскоре дискуссия о прошедшем праздновании 75-летия Победы в Великой Отечественной войне переросла в неуставные взаимоотношения, в результате которой солдат Крапивка, отстаивавший право ветеранов войны гордиться своим подвигом, с помощью физической силы принудил собутыльников к уважению памяти предков", - рассказал Осадчий.

"Оставшись в обиде на сослуживца, один из участников попойки солдат Мацюков, продолжил употребление спиртного и, обнаружив, что все участники конфликта уснули, вонзил нож в межреберное пространство спящего солдата Крапивки, после чего отправился спать", - добавил он.

Официальный представитель оборонного ведомства Республики отметил, что утром на позиции батальона прибыли дознаватели военной службы правопорядка (ВСП), которые без труда установили вину солдата Мацюкова, спавшего рядом с убитым. Задержанный дает признательные показания.

В Народной милиции неоднократно отмечали, что морально-психологическое состояние киевских силовиков ухудшается, они продолжают мародерствовать и устраивать "пьяные разборки", участились случаи неуставных взаимоотношений, которые приводят к дезертирству и самоубийствам среди военнослужащих ВСУ.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

14 мая — Луганск