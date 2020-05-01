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Авторы пособия по истории ЛНР при его создании использовали материалы ЛуганскИнформЦентра

Sergey Сегодня, 15:1526Новости
Авторы пособия по истории ЛНР при его создании использовали материалы ЛуганскИнформЦентра


Авторы учебного пособия по истории Луганщины и ЛНР использовали для его подготовки материалы государственного информационного агентства (ГИА) "Луганский Информационный Центр". Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщила соавтор учебника кандидат исторических наук Галина Королева.
Сегодня в ЛуганскИнформЦентре Королева и доктор исторических наук Дмитрий Крысенко представили подготовленное к изданию новое учебное пособие "История Луганской Народной Республики с древнейших времен и до наших дней".
"Мы начали подготовку учебника еще в 2017 году. Первый вариант учебного пособия был написан за год, а все остальные годы мы постоянно пополняли его фактами, прежде всего, базируясь на ваших материалах, потому что это официальный источник. Поэтому большое вам спасибо, и не только за факты, но и за подачу и трактовку, которые мы также использовали", - поблагодарила Королева редакцию ЛИЦ.
"Говорят, что журналистика – это секундная стрелка истории. А историческая литература – это журналистика, обращенная в прошлое. Поэтому, конечно же, мы коллеги, хотя и несколько разного жанра", - добавил Крысенко.
14 мая — Луганск

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