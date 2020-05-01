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Красный Крест направил в Донецк гуманитарный груз

robot Сегодня, 15:4513Новости
Красный Крест направил в Донецк гуманитарный груз
Международный Комитет Красного Креста направил 78 тонн гуманитарной помощи жителям временно неподконтрольных территорий.
Сегодня четыре машины с гуманитарной помощью от Международного Комитета Красного Креста проследовали через линию разграничения, сообщает Донецкий пограничный отряд.
Грузовики с продуктовыми наборами и товарами медицинского назначения, общим весом 78 тонн, последовали по маршруту Киев-Донецк через КПВВ «Новотроицкое». Новости Донецка - Сегодня, 14:29 181

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