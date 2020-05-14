Луганске заявили уже о 308 случаях COVID-19
В Луганске заявили уже о 308 случаях COVID-19.
Луганские медики зарегистрировали 308 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.
«308 случаев заболевания COVID-19 зарегистрировано в Луганской Народной Республике на 13 мая 2020. Выписано 53 человека», — говорится в сообщении. Красота и здоровье - Сегодня, 16:47 204
Луганские медики зарегистрировали 308 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.
«308 случаев заболевания COVID-19 зарегистрировано в Луганской Народной Республике на 13 мая 2020. Выписано 53 человека», — говорится в сообщении. Красота и здоровье - Сегодня, 16:47 204
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