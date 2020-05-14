Соцработники Луганска в 2020 году выдали семьям с детьми более 19 тыс. наборов гумпомощи

Сотрудники управления по вопросам труда и социальной защиты населения (УТСЗН) администрации Луганска с начала 2020 года выдали семьям, воспитывающим детей в возрасте до трех лет, более 19 тыс. наборов гуманитарной помощи. Об этом на брифинге в столичной администрации сообщила руководитель управления по вопросам труда и социальной защиты населения Галина Науменко.

Она напомнила, что семьям с детьми до трех лет ежемесячно выдается адресная гуманитарная помощь в виде детского питания.

"С начала текущего года луганские семьи, воспитывающие детей от нуля до трех лет, получили более 19 тысяч продуктовых наборов", – сообщила Науменко.

"Ежемесячно подобную гуманитарную помощь получают около пяти тысяч проживающих в городе семей", – добавила начальник управления.

Ранее глава администрации Луганска Манолис Пилавов сообщал, что сотрудники УТСЗН администрации Луганска в 2019 году выдали семьям, воспитывающим детей в возрасте до трех лет, почти 27 тыс. наборов гуманитарной помощи.

14 мая — Луганск