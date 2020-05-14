Четыре бойца ВСУ сбежали с обсервации из-за паники в связи с COVID-19 – Народная милиция

Четыре военнослужащих ВСУ сбежали из обсервационного лагеря, поддавшись панике из-за отсутствия в госпитале Северодонецка тест-систем на наличие коронавирусной инфекции. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"13 мая двое военнослужащих 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ, содержащиеся в обсервационном полевом лагере в районе населенного пункта Войтово, были срочно госпитализированы с приступами удушья в 59-й военно-медицинский госпиталь в Северодонецке, где им было диагностировано заражение коронавирусной инфекцией", – отметил он.

Осадчий уточнил, что "военнослужащие помещены в реанимацию, где сегодня ночью один из них скончался в связи с отказом неисправного поставленного из госрезерва аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ) 1978 года выпуска, а второй признан безнадежным пациентом, на которого, в соответствии с инструкцией, предписано не тратить силы и средства".

"Экстренная госпитализация больных и слух об их кончине породили панику у содержащихся совместно с ними 40 военнослужащих с предварительным диагнозом ОРВИ, потребовавших от командования срочного принятия мер медицинского обеспечения и проведения тестирования на наличие коронавирусной инфекции", – рассказал представитель Народной милиции.

"В связи с отсутствием тест-систем в 59-м военно-медицинском госпитале Северодонецка из обсервационного лагеря дезертировали четверо военнослужащих с легким и средним течением болезни, рассчитывающие на оказание помощи в гражданских медицинских учреждениях", – сообщил Осадчий.

Он добавил, что "рабочая группа оперативно-тактической группировки (ОТГ) "Север" под руководством помощника командующего "ООС" (так называемой "операции объединенных сил" ) по стратегическим коммуникациям полковника Гуменного, работающая в подразделениях 25-й, 30-й и 93-й бригад с 11 мая с целью изучения эпидемиологической обстановки и реального положения дел в подразделениях, срочно предпринимает меры по стабилизации ситуации, локализации очага эпидемии и недопущения паники среди военнослужащих в зоне "ООС".

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 4,2 млн, из них более 290 тыс. скончались. Случаи заболевания COVID-19 выявлены на Украине и в России. В ЛНР подтверждены 275 случаев заражения коронавирусом.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

14 мая — Луганск