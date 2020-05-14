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Усиление ветра до 18 м/с ожидается в Республике ночью и утром 15 мая

root 14-05-2020, 18:4542Новости
Усиление ветра до 18 м/с ожидается в Республике ночью и утром 15 мая
Усиление ветра до 18 м/с ожидается местами на территории ЛНР ночью и утром 15 мая. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.
"Ночью и утром 15 мая в Луганске и местами по территории Республики ожидается усиление юго-западного ветра до 15-18 м/с". – предупреждают синоптики.
Напомним, что при порывах ветра свыше 14 м/с объявляется штормовое предупреждение.
14 мая — Луганск

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