Усиление ветра до 18 м/с ожидается в Республике ночью и утром 15 мая

Усиление ветра до 18 м/с ожидается местами на территории ЛНР ночью и утром 15 мая. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

"Ночью и утром 15 мая в Луганске и местами по территории Республики ожидается усиление юго-западного ветра до 15-18 м/с". – предупреждают синоптики.

Напомним, что при порывах ветра свыше 14 м/с объявляется штормовое предупреждение.

14 мая — Луганск