Луганские семьи с детьми ежемесячно получают различные соцпособия на 45 млн руб. – мэрия

Проживающие в Луганске семьи с детьми ежемесячно получают различные социальные пособия на общую сумму 45 млн руб. Об этом на брифинге в столичной администрации сообщила руководитель управления по вопросам труда и социальной защиты населения Галина Науменко.

"На сегодняшний день семьям выплачиваются различные виды пособий: единовременное пособие по беременности и родам, единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до трех лет", – отметила она.

Науменко добавила, что, кроме того, пособия получают многодетные и малообеспеченные семьи, одинокие матери, дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки.

"В случае, если один из родителей уклоняется от выплаты алиментов, государство ежемесячно выделяет на каждого ребенка сумму в две тысячи рублей", – проинформировала начальник управления.

Она отметила, что, кроме того, социальную помощь получают дети-инвалиды, а также существует надбавка по уходу за детьми с особыми потребностями.

"Общая сумма вышеперечисленных выплат в Луганске за месяц составляет 45 миллионов рублей", – сообщила Науменко.

Ранее министр труда и социальной политики ЛНР Светлана Малахова сообщала, что Правительство ЛНР приняло постановление "О внесении изменений в размеры государственных социальных пособий (помощи), выплачиваемых на территории Луганской Народной Республики", которым увеличило размеры почти всех видов соцпособий.

14 мая — Луганск