Газовые запросы Белоруссии обнуляются контрактами России с ЕС

Озвучиваемые Лукашенко цифры по продаже российского газа Германии и Белоруссии сравнивать некорректно, это абсолютно разные понятия. Об этом ФБА "Экономика сегодня" рассказал заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.ФБА «Экономика сегодня»Белорусский президент Александр Лукашенко в очередной раз объявил, что намерен инициировать пересмотр цены поставляемого в РБ российского природного газа. "Вчера я получил информацию, что Россия продает природный газ в Европе в это непростое время до $70: $65-68, но никак не $127, как для Беларуси. Это ж не дело, я уже не говорю про год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, когда Германии продают природный газ до $70, по моей информации, но никак не $127, как для Беларуси", - сказал он.Политик рассказал, что этот вопрос поднимал на видеоконференции в рамках ЕАЭС и в ближайшее время на аналогичном заседании вновь поинтересуется, "что к настоящему времени предпринято по снижению цены на природный газ для Беларуси". Напомним, Лукашенко заявил 13 апреля, что Россия могла бы уменьшить цену на поставляемый в республику газ и тем самым помочь ей в сложной ситуации с пандемией коронавируса."Приводимые Лукашенко цифры нельзя сравнивать в принципе, так как он берет цену спотового контракта РФ на германской бирже, где газ продается в формате "здесь и сейчас", - отмечает Белогорьев. – А противопоставляет он этим гипотетическим "$70 для Германии" стоимость тысячи кубометров газа по годовому контракту, заключенному между Москвой и Минском минувшей зимой.Действительно, спотовые цены в ЕС колеблются в районе $70. Но Лукашенко не учитывает, что от хаба в Европе есть транспортировка до Германии, а это тоже наценка. Большинство поставок в ЕС "Газпром" осуществляет по контрактам, аналогичным белорусскому – по ним цена тысячи кубов газа для стран ЕС как раз колеблется в районе $110-130. Ведь цена газа "здесь и сейчас" 70 долларов, но среднегодовая будет куда выше".Торг на разнице чиселМинистр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич 9 апреля сообщил, что Минск инициирует вопрос о снижении в 2020 году цены на российский газ для республики на фоне снижения мировых цен на энергоресурсы, в том числе на природный газ. Посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев в ответ заметил, что цена на газ на внешних рынках устанавливается исходя из стоимости нефти, но если соглашение подписано, оно должно исполняться. Сейчас премьер РБ Сергей Румас считает, что Минск имеет большие шансы договориться с Россией о "справедливой" цене."У нас есть все основания показать на цифрах, что цена $127 по доходности для "Газпрома" превышает доходность его поставок в страны дальнего зарубежья", - сказал он. И добавил: на май запланированы переговоры по вопросу цены на природный газ с российским "Газпромом", белорусскую сторону будет представлять посол Владимир Семашко. Лукашенко в апреле заявил, что хочет получать газ из РФ по $40-45 за тысячу кубометров."Белоруссия подписывала газовый контракт в середине февраля, когда угроза от коронавирусной инфекции еще не была очевидной. На тот момент ожидалось, что среднегодовая цена за тысячу кубов газа составит порядка $130, и условия контракта Минск вполне устроили. Сейчас, на фоне кризиса из-за пандемии, мир ждет среднегодовую цену газа в $110-115, но никак не по $70 и тем более не по $45. Это откровенная манипуляция цифрами и подмена понятий со стороны Минска.Есть еще один нюанс. Даже если представить, что теоретически Белоруссии удастся договориться с Европой о реверсных поставках российского газа, то он обойдется Минску куда дороже $127, по которым тот покупает сейчас. Но проблема в том, что РБ даже не может повторить маневр Украины, перекупая российский газ у ЕС. За 30 лет независимости Минск ни разу не озаботился созданием альтернативы газовых поставок.Белорусская сторона не строила газопроводы в Европу или хабы для приема сжиженного газа. Всегда Минск получал значительные скидки от РФ. Так что альтернатив поставкам из России просто не существует. Равно как у Москвы нет оснований пересматривать условия контракта, которые устраивали Лукашенко еще три месяца назад", - подчеркивает Белогорьев.Белоруссия всегда получала дешевый газКаранкевич в ходе одного из апрельских выступлений объявил, что Белоруссия хочет покупать часть российского газа на бирже. "В качестве одного из механизмов пересмотра предложена "Газпрому" возможность покупки определенных объемов газа на биржевых площадках по конкурентным ценам", - добавил министр. Но как могут технически выглядеть эти поставки, не уточнялось. РБ традиционно покупает газ по прямым контрактам с "индивидуальной ценой".Белоруссия ежегодно импортирует из РФ около 20 млрд кубометров газа. Лукашенко настаивает, что энергоноситель должен продаваться республике по цене, сравнимой со стоимостью его в Смоленской области РФ. Стремление главы РБ получить минимальные цены понятно – в этом случае себестоимость производимой в Белоруссии продукции снизится, та станет конкурентна российским аналогам. Однако российские товары на рынок РБ Минск пускать не спешит."Цена газа для Белоруссии всегда была политической и ничего общего с рынком не имела. Она традиционно упиралась в общие отношения РФ и РБ, планы на Союзное государство и другие нюансы. Даже когда "Газпром" в 2005 году начал переводить контракты с Европой на рыночные цены, в газовой торговле с РБ ничего не изменилось. Республика всегда получала энергоноситель намного дешевле, чем страны ЕС и постсоветского пространства.В этом году совпало, что Минск вынужден покупать газ у РФ по цене, близкой к среднегодовой рыночной. Это первый случай за 30 лет после распада СССР. Но это совсем не повод ломать весь механизм газовой торговли между странами. В следующем году будет заключаться новый контракт, где можно будет поторговаться об условиях. Ломать нынешние договоренности спустя три месяца после их заключения просто нецелесообразно", - заключает Алексей Белогорьев.Максим Бут