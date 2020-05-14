Синоптики прогнозируют днем 15 мая в ЛНР до 17 градусов тепла

Температура воздуха в ЛНР 15 мая будет колебаться от 5 градусов выше нуля ночью до 17 градусов тепла днем, местами пройдет кратковременный дождь. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21.00 14 мая до 21.00 15 мая на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, ночью и утром местами слабый туман; ветер юго-западный 9-14 м/с, ночью и утром местами порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью 5-10, днем 12-17 градусов тепла", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 6-8 градусов выше нуля, днем – 14-16 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 5-7 градусов ночью и 15-17 градусов тепла днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от плюс 8-10 градусов ночью до 15-17 градусов тепла днем.

Согласно климатическим данным, полученным за 179 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 15 мая метеорологи отмечали в 1981 году – минус 0,4 градуса. Температура самого теплого дня была зафиксирована в 1959 году и составляла плюс 31,9 градуса.

Время восхода солнца в столице ЛНР 15 мая – 04.03, время захода – 20.36. Продолжительность светового дня составит 16 часов 33 минуты.

По предварительному прогнозу, 16-17 мая влияние южного циклона обусловит неустойчивый характер погоды, пройдут кратковременные дожди с грозами, дневная температура воздуха понизится на 2-4 градуса.

14 мая — Луганск