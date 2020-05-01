В Луганске рассказали какие пособия могут получать семьи с детьми



Об этом на брифинге в администрации города Луганска сообщила руководитель управления по вопросам труда и социальной защиты населения Галина Науменко.

«На сегодняшний день семьям выплачиваются различные виды пособий: единовременное пособие по беременности и родам, единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до трех лет», — отметила она.

Науменко добавила, что, кроме того, пособия получают многодетные и малообеспеченные семьи, одинокие матери, дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки.

«В случае, если один из родителей уклоняется от выплаты алиментов, государство ежемесячно выделяет на каждого ребенка сумму в две тысячи рублей», — проинформировала начальник управления.

Она отметила, что, кроме того, социальную помощь получают дети-инвалиды, а также существует надбавка по уходу за детьми с особыми потребностями.

«Общая сумма вышеперечисленных выплат в Луганске за месяц составляет 45 миллионов рублей», — сообщила Науменко. Удобный город - Сегодня, 08:00 132 Проживающие в Луганске семьи с детьми ежемесячно получают различные социальные пособия на общую сумму 45 млн руб.Об этом на брифинге в администрации города Луганска сообщила руководитель управления по вопросам труда и социальной защиты населения Галина Науменко.«На сегодняшний день семьям выплачиваются различные виды пособий: единовременное пособие по беременности и родам, единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до трех лет», — отметила она.Науменко добавила, что, кроме того, пособия получают многодетные и малообеспеченные семьи, одинокие матери, дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки.«В случае, если один из родителей уклоняется от выплаты алиментов, государство ежемесячно выделяет на каждого ребенка сумму в две тысячи рублей», — проинформировала начальник управления.Она отметила, что, кроме того, социальную помощь получают дети-инвалиды, а также существует надбавка по уходу за детьми с особыми потребностями.«Общая сумма вышеперечисленных выплат в Луганске за месяц составляет 45 миллионов рублей», — сообщила Науменко. Удобный город - Сегодня, 08:00 132

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