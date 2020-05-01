С сегодняшнего дня объявлен четвертый класс пожарной опасности
Центр гидрометеорологии МЧС объявил с 15 мая в регионе четвертый, предпоследний, класс пожарной опасности.
«Начиная с 15 мая, местами по территории ЛНР ожидается высокая степень пожарной опасности — 4-й класс», — говорится в сообщении.
В МЧС напоминают, что пожароопасность — это определенное состояние атмосферы: высокий температурный фон, низкое содержание водяного пара в атмосфере, отсутствие дождей и другие факторы, что влечет за собой самовозгорание лесных массивов, сухой травы в полях, парках, особенно при неосторожном обращении с огнем. Происшествия - Сегодня, 07:25 83
«Начиная с 15 мая, местами по территории ЛНР ожидается высокая степень пожарной опасности — 4-й класс», — говорится в сообщении.
В МЧС напоминают, что пожароопасность — это определенное состояние атмосферы: высокий температурный фон, низкое содержание водяного пара в атмосфере, отсутствие дождей и другие факторы, что влечет за собой самовозгорание лесных массивов, сухой травы в полях, парках, особенно при неосторожном обращении с огнем. Происшествия - Сегодня, 07:25 83
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