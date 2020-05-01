За прошедший год в Луганске штатных работников стало больше на 2 тыс. человек



Об этом сообщили в пресс-службе администрации города Луганска со ссылкой на управление экономики.

«Анализ информации о ходе выполнения основных показателей программы социально-экономического развития Луганска показал, что среднесписочная численность штатных работников в сравнении с апрелем 2019 года увеличилась почти на две тысячи человек», — говорится в сообщении.

«Средняя заработная плата штатных работников за март 2020 года по сравнению с мартом 2019-го возросла на 5728 рублей, или на 56,5%", — отметили в горадминистрации.

Глава администрации Луганска Манолис Пилавов ранее сообщал, что количество штатных работников предприятий, организаций и учреждений Луганска в 2019 году увеличилось на 2,5 тыс. в сравнении с предыдущим годом и составило 80,7 тыс. человек. Удобный город - Сегодня, 09:00 25 Количество штатных работников предприятий, организаций и учреждений Луганска по состоянию на апрель увеличилось почти на две тыс. человек в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.Об этом сообщили в пресс-службе администрации города Луганска со ссылкой на управление экономики.«Анализ информации о ходе выполнения основных показателей программы социально-экономического развития Луганска показал, что среднесписочная численность штатных работников в сравнении с апрелем 2019 года увеличилась почти на две тысячи человек», — говорится в сообщении.«Средняя заработная плата штатных работников за март 2020 года по сравнению с мартом 2019-го возросла на 5728 рублей, или на 56,5%", — отметили в горадминистрации.Глава администрации Луганска Манолис Пилавов ранее сообщал, что количество штатных работников предприятий, организаций и учреждений Луганска в 2019 году увеличилось на 2,5 тыс. в сравнении с предыдущим годом и составило 80,7 тыс. человек. Удобный город - Сегодня, 09:00 25

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