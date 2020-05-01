В Луганске презентовали учебник «История Луганской Народной Республики с древнейших времен и до наших дней»



Как пишет ЛИЦ, «учебное пособие, которое разработали Крысенко и Королева, рассказывает о Луганском крае на фоне мировой истории и в неразрывной связи с историей России с древнейших времен до настоящего времени. В книге проанализированы причины событий 2014 года и создания самопровозглашенной республики».

Автором идеи проекта выступил ректор Луганской государственной академии культуры и искусств (ЛГАКИ) имени Матусовского Валерий Филиппов, а электронную верстку выполнил заведующий кафедрой компьютерной графики ЛГАКИ Андрей Закорецкий.

Королева рассказала, что пособие объемом около 500 страниц будет напечатано в течение мая тиражом в одну тысячу экземпляров и распределено между библиотеками общеобразовательных и высших учебных заведений.

«Сигнальный вариант уже готов, и в течение мая будет напечатан уже тираж», — сообщила историк.

Фото: Марина Сулименко / ЛИЦ Культура - Сегодня, 08:40 91 Доктор исторических наук Дмитрий Крысенко и кандидат исторических наук Галина Королева на брифинге в Луганске представили подготовленное к изданию учебное пособие «История Луганской Народной Республики с древнейших времен и до наших дней».Как пишет ЛИЦ, «учебное пособие, которое разработали Крысенко и Королева, рассказывает о Луганском крае на фоне мировой истории и в неразрывной связи с историей России с древнейших времен до настоящего времени. В книге проанализированы причины событий 2014 года и создания самопровозглашенной республики».Автором идеи проекта выступил ректор Луганской государственной академии культуры и искусств (ЛГАКИ) имени Матусовского Валерий Филиппов, а электронную верстку выполнил заведующий кафедрой компьютерной графики ЛГАКИ Андрей Закорецкий.Королева рассказала, что пособие объемом около 500 страниц будет напечатано в течение мая тиражом в одну тысячу экземпляров и распределено между библиотеками общеобразовательных и высших учебных заведений.«Сигнальный вариант уже готов, и в течение мая будет напечатан уже тираж», — сообщила историк.Фото: Марина Сулименко / ЛИЦ Культура - Сегодня, 08:40 91

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