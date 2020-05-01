СМИ: Власти Москвы купили крупнейшего производителя масок в стране
Столичные власти приобрели крупнейшего производителя медицинских масок в России ООО «Компания инновационных технологий». Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова и одного из бывших топ-менеджеров компании, передает RT.
По данным издания, покупка состоялась ещё в марте, когда власти города поняли, что в скором времени столице потребуется «существенный объём медицинских масок».
«Мы приобрели производство, которое было развёрнуто на территории технополиса «Москва», — сказал Ефимов.
Отмечается, что компания производит около трети масок в стране.
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