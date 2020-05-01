СМИ: Власти Москвы купили крупнейшего производителя масок в стране

«Мы приобрели производство, которое было развёрнуто на территории технополиса «Москва», — сказал Ефимов.

Фото: ReutersСтоличные власти приобрели крупнейшего производителя медицинских масок в России ООО «Компания инновационных технологий». Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова и одного из бывших топ-менеджеров компании, передает RT.По данным издания, покупка состоялась ещё в марте, когда власти города поняли, что в скором времени столице потребуется «существенный объём медицинских масок».Отмечается, что компания производит около трети масок в стране.