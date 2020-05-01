Зеленский продлил санкции против российских соцсетей

Фото: globallookpress.comПрезидент Украины Владимир Зеленский продлил запрет российских сайтов и социальных сетей еще на три года, соответствующий указ опубликован на официальном сайте президента, передает РИА Новости.Ранее Служба безопасности Украины предложила СНБО продлить санкции против соцсетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также "Яндекс", Mail.ru, "Доктор Веб", "Касперский", 1С, "Парус". Позже СНБО подготовил проект решения по применению санкций в отношении более чем 400 юридических и физических лиц, в том числе российских соцсетей и IT-компаний.Также экс-президент Украины Петр Порошенко требовал от Зеленского немедленно созвать заседание Совета национальной безопасности и обороны и продлить санкции против российских соцсетей и телеканалов.Власти Украины в мае 2017 года на три года запретили доступ к "Одноклассникам", "ВКонтакте", "Яндексу" и Mail.ru. В МИД РФ считают, что с помощью запрета соцсетей Киев хочет блокировать альтернативные источники информации. Срок запрета истекает в этом году.