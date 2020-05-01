Жителей Станично-Луганского района призывают не посещать территорию у Северского Донца
Жителей Станично-Луганского района призывают не посещать территорию у реки Северский Донец из-за опасности обстрелов из стрелкового и автоматического оружия..
Об этом сообщила пресс-служба управления обороны.
«Жители Станично-Луганского района должны проявить бдительность и не посещать районы близ реки Северский Донец, чтобы не стать жертвой обстрелов», — говорится в сообщении. Происшествия - Сегодня, 11:49 130
Об этом сообщила пресс-служба управления обороны.
«Жители Станично-Луганского района должны проявить бдительность и не посещать районы близ реки Северский Донец, чтобы не стать жертвой обстрелов», — говорится в сообщении. Происшествия - Сегодня, 11:49 130
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