Регистрация  ::  Войти

Авторизация


Забыли пароль?
Власть
Экономика
Соц сфера
Проблема
Память
Луганщина
Духовность
Здоровье
Образование
Культура
ЖКХ
Семья
Сегодня

Жителей Станично-Луганского района призывают не посещать территорию у Северского Донца

bot Сегодня, 12:3026Новости
Жителей Станично-Луганского района призывают не посещать территорию у Северского Донца
Жителей Станично-Луганского района призывают не посещать территорию у реки Северский Донец из-за опасности обстрелов из стрелкового и автоматического оружия..
Об этом сообщила пресс-служба управления обороны.
«Жители Станично-Луганского района должны проявить бдительность и не посещать районы близ реки Северский Донец, чтобы не стать жертвой обстрелов», — говорится в сообщении. Происшествия - Сегодня, 11:49 130

Метки: {keywords}

  • Распечатать

Ссылки на материал


html-cсылка:

BB-cсылка:

Прямая ссылка:

Ссылки по теме: