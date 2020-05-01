Глава ЛНР обратился к "афганцам" по случаю годовщины начала вывода войск из Афганистана

Глава ЛНР Леонид Пасечник обратился к воинам-интернационалистам по случаю 32-й годовщины начала вывода советских войск из Афганистана.

"15 мая - особый день для боевого братства афганцев – 32 года назад начался вывод Советских войск из Афганистана. В войне, затянувшейся на долгих 10 лет, принимали участие более 8000 наших соотечественников, 162 из них не вернулись с поля боя. Низкий поклон героям!" – написан он на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Ограниченный контингент советских войск (ОКСВА) был введен в Демократическую Республику Афганистан (ДРА) 25 декабря 1979 года. Вывод советских войск из Афганистана начался 15 мая 1988 года в соответствии с заключенными 14 апреля 1988 года Женевскими соглашениями о политическом урегулировании положения вокруг ДРА. За десятилетие афганской войны погибли более 15 тыс. граждан СССР, около 35 тыс. были ранены, сотни оказались в плену. Более восьми тыс. "афганцев" были родом с Луганщины, 162 не вернулись с той войны. Сейчас в ЛНР сейчас живут около 1,5 тыс. воинов-интернационалистов.

15 мая — Луганск