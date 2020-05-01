Аграрии ЛНР подготовили к кампании по заготовке кормов 96% тракторов и грузовиков (ФОТО)

Аграрии ЛНР подготовили к проведению кампании по заготовке грубых кормов 96% тракторов и грузовых автомобилей. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Республики."По оперативным данным, по состоянию на 15 мая 2020 года готовность сенокосилок всех видов по Республике составляет 88%, кормоуборочных комбайнов – 75%, граблейсеноворошилок – 90%, пресс-подборщиков – 85%, прицепов и транспортировщиков тюков – 92%, колесные тракторы и грузовые автомобили подготовлены на 96%. До начала уборочной кампании вся техника будет подготовлена вовремя и примет участие в работах", - говорится в сообщении."Грамотно организованный процесс заготовки и хранения грубых кормов будет способствовать увеличению производства продукции животноводства и обеспечению продовольственной безопасности Луганской Народной Республики", - отметили в Минсельхозе.Ранее в ведомстве сообщали, что аграрии ЛНР за четыре месяца текущего года в рамках обновления машинно-тракторного парка приобрели 38 единиц сельскохозяйственной техники и оборудования.15 мая — Луганск