Активисты "Мира Луганщине" раздали в Брянке более 300 листовок об акции "Стоп наркотик!" (ФОТО)

Активисты проектов "Молодая гвардия" и "Дружина" общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" в течение недели раздали жителям Брянки более 300 листовок в рамках акции "Стоп наркотик!". Об этом сообщил координатор проекта "Молодая гвардия" Брянковского теротделения ОД Андрей Тищенко."С 11 по 15 мая актив проектов "Молодая гвардия" и "Дружина" Брянковского территориального отделения общественного движения "Мир Луганщине" провели уличную акцию "Стоп наркотик!". Участники акции раздавали информационные листовки и призывали граждан сообщать о фактах употребления и распространения наркотиков по телефонам, указанным в листовках, а также рассказывали жителям об опасности наркотиков и преступлений, с ними связанных", - рассказал Тищенко.Он уточнил, что за этот период молодежные активисты раздали более 300 информационных листовок."Цель акции – это привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков и профилактике их немедицинского потребления. В информационных листовках указаны номера горячей линии, позвонив на которую горожане смогут сообщить о фактах употребления и распространения запрещенных веществ", - рассказал молодежный лидер.Напомним, в марте молодые брянковчане приняли участие в мероприятии по устранению надписей, содержавших информацию о распространении наркотических средств и психотропных веществ.Ранее ОД "Мир Луганщине" по поручению главы ЛНР Леонида Пасечника объявило сбор информации о фактах распространения наркотиков на территории Республики.Информацию о фактах употребления и распространения наркотиков можно сообщать по телефонам:Также можно обращаться на горячую линию главы ЛНР по телефонам:Глава ЛНР Леонид Пасечник на встрече с активистами "Мира Луганщине" призвал их совершенствовать свою деятельность, а также заявил, что власти поддержат идущие на пользу Республике начинания участников движения.ОД "Мир Луганщине" – крупнейшее республиканское движение, в рядах которого уже насчитывается более 107 тыс. человек. Движение создано перед выборами Народного Совета ЛНР, которые состоялись 2 ноября 2014 года. На выборах представители "Мира Луганщине" получили серьезную поддержку избирателей, заняв первое место по количеству голосов – 69,42% от общего числа проголосовавших. Председателем движения на состоявшемся в Луганске 17 февраля 2018 года третьем общереспубликанском съезде "Мира Луганщине" единогласно был избран исполнявший в то время обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник. На выборах 11 ноября 2018 года движение "Мир Луганщине" заручилось поддержкой 74,12% избирателей, получив 37 мандатов в пятидесятиместном Народном Совете ЛНР.15 мая — Луганск