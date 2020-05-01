Регистрация  ::  Войти

Авторизация


Забыли пароль?
Власть
Экономика
Соц сфера
Проблема
Память
Луганщина
Духовность
Здоровье
Образование
Культура
ЖКХ
Семья
Сегодня

Повышение цен на хлеб простых рецептур в Республике не планируется – Минпромторг

Sergey Сегодня, 13:3017Новости
Повышение цен на хлеб простых рецептур в Республике не планируется – Минпромторг
Повышение цен на хлеба простых рецептур в Республике не планируется. Об этом заявили в Министерстве промышленности и торговли ЛНР.
"На сегодняшний день продовольственная безопасность по обеспечению населения Республики хлебами простых рецептур соблюдается в полном объеме. Установленный ежемесячный объем производства хлеба пшеничного из муки первого и высшего сорта или их смеси основными производителями хлебобулочной продукции выполняется в соответствии со спросом населения", - говорится в сообщении.
"Повышение цен на хлеба простых рецептур, а именно: хлеб "Станичный", 0,75 кг; хлеб "Станичный", 0,75 кг, пакетированный; хлеб "Станичный", 0,375 кг, нарезной, пакетированный; хлеб "Успенский" подовый, 0,75 кг; хлеб "Новоселовский" подовый, 0,70 кг; хлеб "Новоселовский" подовый, 0,65 кг в Республике не планируется", - проинформировали в Министерстве.
Ранее председатель Правительства ЛНР Сергей Козлов заявлял, что обеспечение продовольственной безопасности является одной из основных целей Республики.
15 мая — Луганск

Метки: {keywords}

  • Распечатать

Ссылки на материал


html-cсылка:

BB-cсылка:

Прямая ссылка:

Ссылки по теме: