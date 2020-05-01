Повышение цен на хлеб простых рецептур в Республике не планируется – Минпромторг

Повышение цен на хлеба простых рецептур в Республике не планируется. Об этом заявили в Министерстве промышленности и торговли ЛНР.

"На сегодняшний день продовольственная безопасность по обеспечению населения Республики хлебами простых рецептур соблюдается в полном объеме. Установленный ежемесячный объем производства хлеба пшеничного из муки первого и высшего сорта или их смеси основными производителями хлебобулочной продукции выполняется в соответствии со спросом населения", - говорится в сообщении.

"Повышение цен на хлеба простых рецептур, а именно: хлеб "Станичный", 0,75 кг; хлеб "Станичный", 0,75 кг, пакетированный; хлеб "Станичный", 0,375 кг, нарезной, пакетированный; хлеб "Успенский" подовый, 0,75 кг; хлеб "Новоселовский" подовый, 0,70 кг; хлеб "Новоселовский" подовый, 0,65 кг в Республике не планируется", - проинформировали в Министерстве.

Ранее председатель Правительства ЛНР Сергей Козлов заявлял, что обеспечение продовольственной безопасности является одной из основных целей Республики.

15 мая — Луганск