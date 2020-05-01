Кабмин выделил 900 млн рублей на помощь россиянам за рубежом

«Выделить МИД России из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования в размере 900 млн рублей на оказание социальной поддержки (помощи) российским гражданам...» — указано в документе.

Фото: © Наталья Селиверстова / РИА НовостиПравительство России выделило МИД 900 млн рублей для оказания помощи российским гражданам, которые находятся за границей во время пандемии.Соответствующий документ, подписанный и.о. премьер-министра России Андреем Белоусовым, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, передает RT.В конце апреля премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что правительство выделит допсредства на поддержку россиян за рубежом.1 мая кабмин выделил 500 млн рублей на допвыплаты россиянам за рубежом.