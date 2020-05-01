"Почта ЛНР" 18 мая введет в обращение марку "Медаль "За оборону Сталинграда"

Государственное унитарное предприятие (ГУП) "Почта ЛНР" 18 мая введет в обращение стандартную почтовую марку "Медаль "За оборону Сталинграда". Об этом сообщили на предприятии."18 мая 2020 года ГУП "Почта ЛНР" вводится в обращение и считается действительной для оплаты услуг почтовой связи во всех отделениях почтовой связи стандартная почтовая марка "Медаль "За оборону Сталинграда", - говорится в сообщении.Марка форматом 28 мм х 23 мм выпущена тиражом 60 тыс. экземпляров, номинальная цена – 52 руб.На ней изображена медаль "За оборону Сталинграда", знак серии "75 лет Победы", название, год выпуска, номинальная стоимость.Знаки почтовой оплаты можно будет приобрести в отделениях почтовой связи.15 мая — Луганск