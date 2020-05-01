ОД "Мир Луганщине" в честь Дня Победы передало подарки подопечным госпиталя ветеранов (ФОТО)
Фото: Марина Сулименко / ЛИЦ
Представители общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" поздравили подопечных Луганского республиканского госпиталя ветеранов войны имени маршала Еременко 75-й годовщиной Великой Победы и передали им 230 подарочных наборов. Об этом с места события передает корреспондент ЛИЦ.
Сладости и продуктовые наборы в лечебное учреждение привезли начальник организационного отдела Республиканского исполкома ОД "Мир Луганщине" Сергей Гербеев и координатор проекта "Забота о ветеранах" движения, член Общественной палаты (ОП) ЛНР Галина Григорова.
"Хочу от чистого сердца вас поздравить с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, пожелать вам долгих лет жизни и мирного неба над головой. Спасибо вам большое за то, что вы у нас есть", - поздравил ветеранов Гербеев.
Григорова напомнила, что ежегодно ко Дню Победы "Мир Луганщине" организует для подопечных госпиталя праздничные концерты, однако в этом году, в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции нового типа и введением строгого режима самоизоляции, поздравления и подарки будут переданы через медработников.
"Мы, действительно, очень рады быть у вас, мы регулярно приезжаем к вам и к большим праздникам, и к малым, и просто так – без праздника. Концерты привозим, подарки привозим, общаемся с ветеранами, которые здесь находятся", - сказала она.
"Мы сегодня приехали поздравить всех, кто находится тут на лечении, постоянно идет смена, постоянно 200 с лишним человек находятся здесь на лечении, и хочется пожелать вам, прежде всего, здоровья и мирного неба над головой, чтобы ничто не омрачало вашу жизнь и долгие-долгие лета", - пожелала руководитель проекта.
Также она поблагодарила медицинский коллектив учреждения "за милосердие и чувственную опеку защитников Отечества".
"Хочу сказать большое спасибо вам, за то, что не забываете нас, стариков – это раз. Большое спасибо этому госпиталю – это два. Здесь бесподобные врачи, внимательные, питание каждый день разнообразное", – отметила 90-летняя жительница Зоринска Анна Бережная.
"Для нас всегда праздник, когда приходят к нам "Мир Луганщине", мы всегда на связи, мы всегда вместе - и в будни, и в выходные. Огромное вам спасибо от пациентов за то, что вы помните о них, и не только в День Победы, а регулярно", - добавила главврач госпиталя Татьяна Сокирко.
Госпиталь ветеранов войны имени маршала Еременко до начала боевых действий в Донбассе считался одним из лучших не только на территории всей бывшей Луганской области, но и всей Украины. Лечебное учреждение рассчитано на 265 человек. В госпитале работают четыре отделения: хирургическое – на 60 коек, кардиологическое – на 60 коек, терапевтическое – на 80 коек и неврологическое – на 65 коек. В течение года в хирургическом отделении проводится до 300 операций. В госпитале имеют право проходить курс лечения участники Великой Отечественной войны, боевых действий, бывшие узники концлагерей.
Во время активных боевых действий летом 2014 года здание госпиталя получило значительные повреждения, больные были эвакуированы в восьмую городскую больницу, однако часть персонала, несмотря на опасность, продолжала нести круглосуточную вахту в медучреждении. К настоящему времени здание госпиталя восстановлено, учреждение выполняет свои функции в полном объеме.
15 мая — Луганск
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