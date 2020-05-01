ОД "Мир Луганщине" в честь Дня Победы передало подарки подопечным госпиталя ветеранов (ФОТО)

Фото: Марина Сулименко / ЛИЦПредставители общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" поздравили подопечных Луганского республиканского госпиталя ветеранов войны имени маршала Еременко 75-й годовщиной Великой Победы и передали им 230 подарочных наборов. Об этом с места события передает корреспондент ЛИЦ.Сладости и продуктовые наборы в лечебное учреждение привезли начальник организационного отдела Республиканского исполкома ОД "Мир Луганщине" Сергей Гербеев и координатор проекта "Забота о ветеранах" движения, член Общественной палаты (ОП) ЛНР Галина Григорова."Хочу от чистого сердца вас поздравить с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, пожелать вам долгих лет жизни и мирного неба над головой. Спасибо вам большое за то, что вы у нас есть", - поздравил ветеранов Гербеев.Григорова напомнила, что ежегодно ко Дню Победы "Мир Луганщине" организует для подопечных госпиталя праздничные концерты, однако в этом году, в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции нового типа и введением строгого режима самоизоляции, поздравления и подарки будут переданы через медработников."Мы, действительно, очень рады быть у вас, мы регулярно приезжаем к вам и к большим праздникам, и к малым, и просто так – без праздника. Концерты привозим, подарки привозим, общаемся с ветеранами, которые здесь находятся", - сказала она."Мы сегодня приехали поздравить всех, кто находится тут на лечении, постоянно идет смена, постоянно 200 с лишним человек находятся здесь на лечении, и хочется пожелать вам, прежде всего, здоровья и мирного неба над головой, чтобы ничто не омрачало вашу жизнь и долгие-долгие лета", - пожелала руководитель проекта.Также она поблагодарила медицинский коллектив учреждения "за милосердие и чувственную опеку защитников Отечества"."Хочу сказать большое спасибо вам, за то, что не забываете нас, стариков – это раз. Большое спасибо этому госпиталю – это два. Здесь бесподобные врачи, внимательные, питание каждый день разнообразное", – отметила 90-летняя жительница Зоринска Анна Бережная."Для нас всегда праздник, когда приходят к нам "Мир Луганщине", мы всегда на связи, мы всегда вместе - и в будни, и в выходные. Огромное вам спасибо от пациентов за то, что вы помните о них, и не только в День Победы, а регулярно", - добавила главврач госпиталя Татьяна Сокирко.Госпиталь ветеранов войны имени маршала Еременко до начала боевых действий в Донбассе считался одним из лучших не только на территории всей бывшей Луганской области, но и всей Украины. Лечебное учреждение рассчитано на 265 человек. В госпитале работают четыре отделения: хирургическое – на 60 коек, кардиологическое – на 60 коек, терапевтическое – на 80 коек и неврологическое – на 65 коек. В течение года в хирургическом отделении проводится до 300 операций. В госпитале имеют право проходить курс лечения участники Великой Отечественной войны, боевых действий, бывшие узники концлагерей.Во время активных боевых действий летом 2014 года здание госпиталя получило значительные повреждения, больные были эвакуированы в восьмую городскую больницу, однако часть персонала, несмотря на опасность, продолжала нести круглосуточную вахту в медучреждении. К настоящему времени здание госпиталя восстановлено, учреждение выполняет свои функции в полном объеме.15 мая — Луганск