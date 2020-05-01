ГКНС разработает проект о продлении льгот для приостановившего деятельность бизнеса

Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ЛНР поручила Государственному комитету налогов и сборов (ГКНС) Республики разработать проект о продлении до 1 июня налоговых льгот для сфер бизнеса, которые не осуществляют свою деятельность из-за действующего в их населенных пунктах строгого режима самоизоляции. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства."В ходе заседания члены Комиссии обсудили необходимость поддержки бизнеса в сложившейся ситуации и решили поручить Государственному комитету налогов и сборов ЛНР разработать и подать на рассмотрение Правительству проект постановления о продлении до 1 июня 2020 года налоговых льгот налогоплательщикам, которые не осуществляют свою деятельность по причине действующего в их населенных пунктах строгого режима самоизоляции граждан", - говорится в сообщении.Ранее Правительство ЛНР продлевало действие льготного налогообложения на период с 1 по 15 мая текущего года.Напомним, с 10 апреля 2020 года Правительство ЛНР своим постановлением установило льготное налогообложение для налогоплательщиков, которые приостановили свою деятельность по решению ЧСПК.Ранее сегодня ЧСПК отменила строгий режим самоизоляции в Перевальске, Алчевске и Первомайске.Напомним, ЧСПК приняла решение с 13 мая отменить на большей части территории ЛНР некоторые ограничительные меры и возобновить работу общественного транспорта, рынков, детсадов, парикмахерских и ряда других объектов при условии соблюдения требований по организации их работы. Комиссия также сняла ограничения, введенные на территории Брянки и Стаханова, однако с целью недопущения распространения коронавируса нового типа с 23.00 12 мая ввела строгий режим самоизоляции на территории прифронтового поселка городского типа Фрунзе Славяносербского района.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 4,3 млн, из них более 295 тыс. скончались. Случаи заболевания COVID-19 выявлены на Украине и в России. В ЛНР подтверждены 308 случаев заражения коронавирусом.Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ЛНР приняла, а затем продлила действие ряда решений по предотвращению распространения коронавируса нового типа на территории Республики, в том числе – о закрытии предприятий общественного питания, ряда заведений и учреждений, переходе учреждений образования ЛНР с 30 марта на дистанционное обучение, отмене льгот на проезд в транспорте общего пользования, а также приостановила работу объектов торговли непродовольственными товарами. С целью недопущения распространения на территории ЛНР COVID-19, а также во исполнение указа главы ЛНР "О введении режима повышенной готовности" и указа главы ЛНР "О некоторых вопросах, связанных с режимом повышенной готовности" приостановлены или осуществляются по электронной очереди личные приемы граждан в центральных и местных органах власти. Народный Совет ЛНР ужесточил ответственность за нарушение санитарно-эпидемических правил. C 1 по 12 мая в Республике действовал строгий режим самоизоляции.15 мая — Луганск