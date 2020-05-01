Правительство утвердило порядок выделения дотаций и субсидий на трудоустройство шахтеров

Правительство ЛНР принятыми сегодня постановлениями утвердило порядок предоставления субсидий и дотаций работодателям для трудоустройства работников ликвидируемых угольных предприятий. Об этом на брифинге в Доме Правительства сообщила министр труда и социальной политики ЛНР Светлана Малахова.Ранее Правительство ЛНР анонсировало программу по реорганизации угольной отрасли Республики, основные задачи которой определил глава ЛНР Леонид Пасечник. Также Правительство ЛНР своим постановлением утвердило государственную целевую программу "Содействие в трудоустройстве работников ликвидируемых убыточных предприятий по добыче (переработке) угля", в рамках которой планируется выделить более 121 млн руб. на субсидии и дотации работодателям для создания новых рабочих мест с целью содействия занятости работников ликвидируемых угольных предприятий."Во исполнение государственной целевой программы "Содействие в трудоустройстве работников ликвидируемых убыточных предприятий по добыче (переработке) угля", как и ранее сообщалось, сегодня Правительством приняты два порядка", - сообщила Малахова, уточнив, что документы вступают в силу с момента их опубликования.В частности, Правительство утвердило "Порядок предоставления работодателю дотации для трудоустройства граждан, трудовой договор с которыми расторгнут по инициативе работодателя в связи с ликвидацией убыточных предприятий по добыче (переработке) угля".Также утвержден "Порядок предоставления работодателю субсидии для трудоустройства граждан, трудовой договор с которыми расторгнут по инициативе работодателя в связи с ликвидацией убыточных предприятий по добыче (переработке) угля, на созданные дополнительные (новые) рабочие места в 2020 году"."Порядок предоставленияпредполагает, что с целью получения дотации работодателю необходимо обратиться в Фонд социального страхования на случай безработицы для заключения договора о предоставлении дотации", - пояснила министр.Она напомнила, что работодателю, трудоустроившему работника по направлению Фонда, в течение шести месяцев будут возмещаться расходы на выплату заработной платы и единого социального взноса за данного работника."Обращаю ваше внимание, что работодатель обязан обеспечить гарантии занятости принятых на дотационное место работников в течение двух лет", - подчеркнула руководитель Минтруда."Порядок предоставленияпредполагает создание дополнительного (нового) рабочего места для трудоустройства граждан, уволенных с ликвидируемых угольных предприятий, - отметила Малахова. - С целью получения субсидии работодателю также необходимо обратиться в Фонд социального страхования на случай безработицы".Она рассказала, что в случае субсидирования рабочее место для трудоустроенного работника должно сохраняться на протяжении одного года."Обращаю внимание граждан, трудовой договор с которыми расторгнут по инициативе работодателя в связи с ликвидацией угольных предприятий, что им необходимо зарегистрироваться в территориальном отделении Фонда социального страхования на случай безработицы в течение 60 календарных дней со дня расторжения трудового договора", - подчеркнула министр.Малахова сообщила, что территориальные отделения Фонда социального страхования на случай безработицы уже начали активно работать с уволенными работниками, а также работодателями.15 мая — Луганск