Командование ОТГ "Север" проведет псевдотестирование бойцов на COVID-19 – Народная милиция

Командование оперативно-тактической группировки (ОТГ) "Север" проведет среди военнослужащих ВСУ сдачу крови под видом тестирования на наличие коронавирусной инфекции, после чего объявит об отсутствии у них заболевания. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Он напомнил, что четыре военнослужащих 25-й бригады ВСУ сбежали из обсервационного лагеря в районе Войтово, поддавшись панике из-за отсутствия в госпитале Северодонецка тест-систем на наличие коронавирусной инфекции.

Результаты анонимного анкетирования военнослужащих показали, что командование 25-й бригады не принимает должных мер для обеспечения санитарно-бытовых условий бойцов и недопущения распространения коронавируса.

"Панические настроения в подразделении усилились после экстренной эвакуации 13 мая в 59-й военно-медицинский госпиталь Северодонецка двух военнослужащих, содержащихся в полевом обсервационном лагере совместно с 40 военнослужащими бригады. В последующем больные скоропостижно скончались от осложнений и отека легких", - рассказал Осадчий.

Член рабочей группы по изучению эпидобстановки в бригадах ВСУ, офицер группы взаимодействия гражданско-войскового сотрудничества объединенного командного пункта (ГВС ОКП) майор Долгих направился в северодонецкий госпиталь для организации тестирования всего личного состава 25-й, 30-й и 93-й бригад на коронавирус, но узнал об отсутствии тест-систем у начальника медучреждения.

"Для предотвращения дальнейшей паники среди личного состава командующим оперативно-тактической группировки (ОТГ) "Север" генералом Петром Ромигайло по предложению помощника командующего так называемой "операции объединенных сил" по стратегическим коммуникациям полковника Гуменного решено провести сдачу крови личным составом 25-й, 30-й и 93-й бригад с дезинформацией военнослужащих о проведении тестирования на определение наличия коронавирусной инфекции. Командование ОТГ "Север" намерено погасить волнения среди военнослужащих доведением результатов об отсутствии заболеваний у военнослужащих", - подчеркнул официальный представитель Народной милиции.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 4,2 млн, из них более 294 тыс. скончались. Случаи заболевания COVID-19 выявлены на Украине и в России. В ЛНР подтверждены 308 случаев заражения коронавирусом.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

15 мая — Луганск