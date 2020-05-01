Проверка выявила поставку наркотиков и массовое пьянство в бригаде ВСУ – Народная милиция

Внезапная проверка, проведенная командованием так называемой "операции объединенных сил" ("ООС"), выявила в одной из бригад ВСУ факты доставки военнослужащими наркотиков, а также массового пьянства, в том числе и при несении службы на передовой. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"Инцидент с гибелью двух военнослужащих 24-й бригады сразу по прибытии в зону "ООС", низкий уровень правопорядка и воинской дисциплины в подразделениях вынудили командующего "ООС" (генерала Владимира) Кравченко лично прибыть на командный пункт подразделения в населенный пункт Артемовск для наведения порядка", – отметил он.

"В преддверии работы Кравченко в штаб 24-й бригады выдвинулся заместитель командующего "ООС" по морально-психологическому обеспечению (МПО) полковник Коваленко, который с помощью кинологов военной службы правопорядка выявил шесть случаев провоза наркотических средств в зону "ООС" военнослужащими соединения. Внезапной проверкой в ночное время также установлены 15 фактов употребления спиртных напитков как при несении службы на боевых позициях в районах населенных пунктов Мироновский, Луганское, Троицкое, Вознесеновка, так и при нахождении в расположении подразделений в населенных пунктах Светлодарск и Артемовск", – рассказал Осадчий.

Представитель Народной милиции добавил, что "к прибытию Кравченко заместитель по МПО Коваленко установил достаточное количество нарушений для привлечения комбрига (полковника Валерия Гудзя) к дисциплинарной ответственности вплоть до снятия с должности и увольнения с военной службы".

"В попытке оправдаться перед вышестоящим командованием Гудзь обвинил командира 59-й бригады, убывшей из зоны "ООС", в преднамеренном сокрытии карт минных полей и попытке продажи их военнослужащим, прибывшим для ротации. Также он доложил о вскрытом неучтенном минном поле 59-й бригады в районе населенного пункта Роты на участке, предназначенном для посева сельскохозяйственных культур", – отметил он.

"Решением Кравченко к 20 мая комбриг Гудзь вызван на аттестационную комиссию в Краматорск с докладом об устранении выявленных недостатков и для рассмотрения его на предмет соответствия занимаемой должности", – проинформировал Осадчий.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

15 мая — Луганск