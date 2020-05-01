В Алчевске, Первомайске и Перевальске возобновили работу городского и пригородного общественного транспорта



«В соответствии с решением Чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии с 23.00 15 мая 2020 года снимается запрет на движение регулярного пассажирского транспорта общего пользования городского и пригородного сообщения в городах: Алчевск, Первомайск, Перевальск», — говорится в сообщении.

При этом в ведомстве напомнили, что движение междугородного, международного регулярного пассажирского транспорта общего пользования остается закрытым на всей территории ЛНР до особого распоряжения.

«Возобновление работы автотранспортных предприятий и автостанций возможно только при неукоснительном соблюдении требований к организации работы предприятий в условиях COVID-19, утвержденных Чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссией», — добавили в Министерстве. Удобный город - Сегодня, 18:02 110 Министерство инфраструктуры и транспорта на своем сайте сообщило о снятии запрета на движение регулярного пассажирского транспорта общего пользования городского и пригородного сообщения в Алчевске, Первомайске и Перевальске, где был отменен введенный ранее в связи с угрозой распространения COVID-19 строгий режим самоизоляции.«В соответствии с решением Чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии с 23.00 15 мая 2020 года снимается запрет на движение регулярного пассажирского транспорта общего пользования городского и пригородного сообщения в городах: Алчевск, Первомайск, Перевальск», — говорится в сообщении.При этом в ведомстве напомнили, что движение междугородного, международного регулярного пассажирского транспорта общего пользования остается закрытым на всей территории ЛНР до особого распоряжения.«Возобновление работы автотранспортных предприятий и автостанций возможно только при неукоснительном соблюдении требований к организации работы предприятий в условиях COVID-19, утвержденных Чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссией», — добавили в Министерстве. Удобный город - Сегодня, 18:02 110

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