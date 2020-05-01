В Перевальске, Алчевске и Первомайске отменен строгий режим самоизоляции
Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) приняла решение отменить введенный ранее в связи с угрозой распространения COVID-19 строгий режим самоизоляции в Перевальске, Алчевске и Первомайске.
Об этом сообщили в пресс-службе Правительства.
«На состоявшемся сегодня заседании Чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии было принято решение о снятии введённых ранее усиленных ограничительных мер в городах Первомайск, Алчевск и Перевальск», — говорится в сообщении.
Как доложил Комиссии главный государственный санитарный врач Дмитрий Докашенко, введённый ранее строгий режим самоизоляции граждан в этих городах дал свой положительный эффект, «на сегодняшний день очаг инфекции локализован и эти территории могут вернуться в действующий в Республике режим повышенной готовности».
«Обсудив эту информацию ЧСПК приняла единогласное решение: «Снять ограничения, введенные в городах Первомайск, Алчевск, Перевальск с 23.00 15 мая 2020 года», — говорится в сообщении. Красота и здоровье - Сегодня, 17:48 95
Об этом сообщили в пресс-службе Правительства.
«На состоявшемся сегодня заседании Чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии было принято решение о снятии введённых ранее усиленных ограничительных мер в городах Первомайск, Алчевск и Перевальск», — говорится в сообщении.
Как доложил Комиссии главный государственный санитарный врач Дмитрий Докашенко, введённый ранее строгий режим самоизоляции граждан в этих городах дал свой положительный эффект, «на сегодняшний день очаг инфекции локализован и эти территории могут вернуться в действующий в Республике режим повышенной готовности».
«Обсудив эту информацию ЧСПК приняла единогласное решение: «Снять ограничения, введенные в городах Первомайск, Алчевск, Перевальск с 23.00 15 мая 2020 года», — говорится в сообщении. Красота и здоровье - Сегодня, 17:48 95
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