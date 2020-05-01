Режим самоизоляции в Москве нарушили более 50 тысяч раз
Начальник московского Главконтроля Евгений Данчиков заявил, что в столице за время распространения коронавирусной инфекции COVID-19 зафиксировано более 50 тыс. нарушений режима самоизоляции, передает RT.
«Всего за период действия режима повышенной готовности было зафиксировано свыше 50,6 тыс. случаев нахождения граждан на улице без разрешённых указом мэра оснований», — приводит ТАСС его слова.
Отмечается, что за последние сутки было установлено 1079 подобных нарушений. По его словам, это на 31% меньше среднесуточного показателя за апрель.
«Москвичи стали гораздо более ответственно соблюдать режим самоизоляции», — добавил Данчиков.
Ношение маски и перчаток в целях профилактики коронавирусной инфекции COVID-19 стало обязательным в Москве с 12 мая.
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