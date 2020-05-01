Некрасивая позиция оппозиции. Часть 2

Рассказ об азовской ОПГ, еще раз уточняю, данную аббревиатуру стоит расшифровывать не иначе как «организованная политическая группа», просто некорректно начинать с кого-нибудь другого, обделив своим вниманием руководителя местной телерадиокомпании и бизнесмена с устойчивыми либеральными взглядами Алексея Михайловича Склярова.Если мои читатели, те из них кто знаком с нюансами биографии Алексея Михайловича, решили, что я буду рассказывать о том, как господин Скляров в «святые 90-е» проводил культсекспросвет, транслируя, за деньги разумеется, фильмы эротического содержания, то это совсем не так. Как сказал один мой товарищ, кто старое помянет, тому глаз долой. Глупо наверное обвинять в чем-либо человека, который знакомил нас с прелестями западной цивилизации, совершенно неосознанно стимулируя при этом рост рождаемости. Тем более что в биографии Алексея Михайловича есть куда более нелицеприятные моменты.Предполагаю, что многие из жителей славного города Азова наслышаны о том, что на территории их родного города запланировано строительство двух общеобразовательных школ. Более того, самые искушенные горожане даже знают о том, что существует постановление регионального правительства, в котором говорится о том, что в Азове в 2022-23 гг. на строительство учебных заведений будут выделены средства из областного бюджета. Строительство одной из школ планируется произвести по адресу улица Московская 304. Представляете себе, где находится этот участок? Для тех, кто не в курсе, он граничит с тем участком, на котором располагаются объекты, принадлежащие Марии Алексеевне Скляровой и эксплуатируемые ООО «Кантина», единственным учредителем которой является Алексей Михайлович Скляров.Чтобы понять, почему у города не получится построить школу по данному адресу, ул. Московская, дом 304, даже не смотря на наличие финансирования, нужно окунуться в недалекое прошлое, если быть точнее – в 2014-2015 годы.22.08.2014 года мэром г. Азова С. Л. Бездольным было подписано Постановление № 1651, которое предписывало начать подготовку документации по планировке и межеванию территории в районе проезда Объездной и ул. Московской в г. Азове. Основанием для издания данного Постановления послужило заявление гр. Склярова Никиты Денисовича, который так же возложил на себя все расходы по формированию и подготовке документации по планировке и межеванию испрашиваемой им территории.В результате данного решения, в конце 2014 года были образованы три земельных участка - площадью 26790 кв. м, 32994 кв. м и 10650 кв. м, расположенных в районе пр. Объездной и ул. Московской в г. Азове, имеющие разрешенный вид использования «дошкольные образовательные учреждения, общеобразовательные учреждения, объекты коммунально-бытового обслуживания». Проект планировки и межевания, в разработке которого принимала участие тогда еще сотрудница отдела архитектуры и строительства г. Азова Екатерина Сеник, был утвержден главным архитектором города Сергеем Гордовым, прошел процедуру публичных слушаний, и был утвержден Постановлением № 2730 от 22.12.2014 года, подписанным главой администрации г. Азова И.А. Щипелевым.О каких участках идет речь? На первой участке, площадью 10650 кв. м, город планировал построить детское дошкольное учреждение на 200 мест. Второй участок отводился под размещение общеобразовательного учреждения, средней школы, на 1200 мест. Ну а третий, самый большой, площадью 32994 кв. м, который к слову и испрашивал Скляров Никита Денисович, отводился под строительство объектов коммунально бытового обслуживания, которые необходимы для нормального функционирования детского сада и школы. Размещение трех подобных объектов и было тем условием, обязательным и неоспоримым, на котором город был готов передать данный участок в частные руки. Заметьте, в то время правдоруб и оппозиционер Алексей Скляров совсем не считал, что размещение школы и детского сада в овраге, окруженном автомобильными трассами, это очень плохо. Всех все устраивало.Учитывая что стороны пришли к пониманию, и вопрос со строительством объектов коммунально бытового обслуживания был решен, 19.02.2015 года главой администрации г. Азова И.А. Щипелевым было подписано Постановление № 379, которое предписывало провести аукцион по продаже земельного участка площадью 32994 кв. м с кадастровым номером 61:45:0000351:71, расположенного по адресу: Ростовская область, г. Азов, в районе пр. Объездной и ул. Московской, с разрешенным видом использования «объекты коммунально-бытового обслуживания».Аукцион по продаже земельного участка «под объекты коммунально-бытового обслуживания», состоялся 05.05.2015 года, хотя назвать аукционом этот спектакль язык не поворачивается, победителем был признан Скляров Н.Д., который уплатил в бюджет города 7 583 890 рублей. Никто в тот момент даже не обратил внимания на то, что кадастровая стоимость данного участка составляла 41 703 096, 24 рублей. Нет, все логично, зачем драть три шкуры с человека, который взял на себя обязательства по размещению трех объектов коммунально-бытового обслуживания, без наличия которых будет невозможно построить среднюю школу и детский сад?Сформировав три земельных участка, администрация города бодро отрапортовала в область о том, что к строительству школы и детского сада готова, и стала ждать обещанного финансирования, без которого возвести столь монументальные постройки невозможно. Ну а Никита Скляров получил на руки заветный договор купли-продажи № 6590-З от 16.06.2015 года, пункт 1.1. которого гласил, что ему передается участок под объекты коммунально-бытового обслуживания.А дальше началась какая-то ярмарочная магия. Оформив право собственности на данный участок, на котором в недалеком будущем должны были быть размещены объекты коммунально-бытового обслуживания, господин Скляров-младший зачем-то разделил участок на два участка меньше площадью.Да, да, произведя процедуру выкупа земельного участка площадью 32994 кв. м с кадастровым номером 61:45:0000351:71 Скляров Н.Д., вопреки взятым на себя обязательствам по размещению на нем объектов-коммунального бытового обслуживания, необходимых для эксплуатации планируемых к размещению на соседних участках объектов «дошкольные образовательные учреждения, общеобразовательные учреждения» - средней школы и детского сада, 26.10.2015 года произвел раздел данного земельного участка на два земельных участка – земельный участок площадью 2749,00 кв. м с кадастровым номером 61:45:0000351:76 с разрешенным использованием «складские здания и сооружения» и земельный участок площадью 30245,00 кв. м с кадастровым номером 61:45:0000351:77 с разрешенным использованием «для размещения туристических парков».Прошу вас обратить внимание на то, что, судя по датам, выкупив у города земельный участок обременённый обязательствами возведения на нем объектов коммунально-бытового обслуживания, Никита Денисович практически сразу запустил процедуру его раздела и изменения вида разрешенного использования, чем фактически поставил крест на планах муниципалитета по строительству школы и детского сада.Если вы всерьез думаете, что всю эту некрасивую схему по «отжиму» земельного участка 23-летний Никита Денисович Скляров, который непонятно откуда взял 7 583 890 рублей, провернул самостоятельно, то вы жестоко ошибаетесь. Конечно, ему помогали некие люди, так же являющиеся участниками данной преступной схемы. Но об этом немного позже…Продолжение следует…Алексей Зотье