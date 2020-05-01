Синоптики прогнозируют днем 16 мая в ЛНР до 15 градусов тепла и кратковременный дождь

Температура воздуха в ЛНР 16 мая будет колебаться от 6 градусов выше нуля ночью до 15 градусов тепла днем, местами пройдет кратковременный дождь с грозой. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21.00 15 мая до 21.00 16 мая на территории Луганской Народной Республики будет облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, гроза, ветер северный и северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 6-11, днем 10-15 градусов тепла", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 9-11 градусов выше нуля, днем – 12-14 градусов тепла.

Такую же температуру синоптики прогнозируют в Перевальске, Стаханове и Первомайске.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 9-11 градусов ночью и 12-13 градусов тепла днем.

Согласно климатическим данным, полученным за 179 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 16 мая метеорологи отмечали в 2000 году – ноль градусов. Температура самого теплого дня была зафиксирована в 2014 году и составляла плюс 32,8 градуса.

Время восхода солнца в столице ЛНР 16 мая – 04.01, время захода – 20.38. Продолжительность светового дня составит 16 часов 37 минут.

По предварительному прогнозу, 17 мая существенных осадков не ожидается, температурный фон существенно не изменится. 18 мая местами ожидается кратковременный дождь, днем местами гроза, температура воздуха - без изменений.

15 мая — Луганск