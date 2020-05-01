МИД России назвал санкции против соцсетей на Украине В«зачисткойВ»

«В очередной раз украинское руководство продемонстрировало на практике, что не собирается пересматривать дискриминационную и противоправную политику в отношении российских медиаресурсов», — говорится в сообщении МИД.

«Подобные действия являются грубым нарушением таких основополагающих принципов международного права, как свобода выражения мнения и равный доступ к информации», — добавили там.

Фото: © Leonid Faerberg / globallookpress.comРешение продлить санкции против российских компаний и соцсетей на Украине рассматривается как «акт прямой цензуры», который направлен на «зачистку информационного пространства». Об этом заявили в пресс-службе МИД России, передает RT.Там напомнили, что украинский лидер Владимир Зеленский ранее подписал указ о продлении на три года запрета на доступ к российским сайтам и платформам соцсетей.Речь идёт о мерах, принятых Киевом в 2017 году в отношении более чем 1228 физических лиц, большинство которых — граждане России, а также 468 российских интернет-ресурсов, соцсетей и IT-компаний, среди которых — «Яндекс», «Яндекс.Украина», Mail.ru, «ВКонтакте», «Одноклассники», «Лаборатория Касперского», «Доктор Веб» и другие.Дипломаты отметили, что расценивают такой шаг «как акт прямой цензуры, направленный на зачистку информационного пространства страны от альтернативных точек зрения».