Верховная рада отказалась назвать СССР агрессором

Я даже не могу представить себе, как сложно сегодня быть украинцем, проживающим на территории своей исторической родины. Только вообразите, какой сумасшедший разброс идеологических шаблонов! Бандера и Шухевич - преступники или герои? СССР - это государство-агрессор, развязавшее Вторую мировую войну, или страна-освободитель, сломавшая хребет фашизму? 9 мая - это праздник или день скорби?Сложность данной ситуации заключается в том, что ответов на данные вопросы нет практически ни у кого. Просто у каждого своя правда, а государственная идеология отсутствует как таковая. Даже президент Украины, поздравив ветеранов с годовщиной Победы, может через каких-нибудь полчаса уже чествовать украинских националистов, воевавших в рядах Вермахта и карательных полицейских подразделений. В общем, украинцем быть нелегко. Хотя, любой нормальный человек уже решил для себя, что такое хорошо, а что такое плохо.Само собой, всем уже давно очевидно, что подобные разночтения являются последствиями неразрешимых противоречий, которые возникают вверху, среди представителей властной элиты, а затем опускаются вниз, в народ. И самое удивительное, что речь идет не о противоречиях, которые возникают среди членов «партии власти» и оппозиции. Зачастую украинская политика характеризуется тем, что договориться между собой не могут даже союзники.На днях в Верховной раде провалилось голосование за обращение к парламентам других стран, международным организациям и их парламентским ассамблеям по случаю 75-й годовщины завершения Второй мировой войны в Европе.Само по себе обращение, вроде как и неплохое, содержащее понятные всем призывы почтить память всех погибших в годы войны борцов с нацизмом и его жертв, а также призывающее противодействовать любым попыткам реанимации тоталитарных идеологий и дискриминации “по расовым, этническим и гендерному признакам”, усиливать межгосударственное взаимодействие для утверждения “верховенства права, безопасности, мира и процветания на европейском континенте безопасности”, звучит более-менее благопристойно. За мир во всем мире и все такое.Спор разгорелся именно из-за преамбулы, в которой СССР фактически приравнивается к нацистской Германии. Нет, эти государства прямо не названы, но не понять, что и кого имели в виду авторы данного витиеватого текста, довольно сложно. Именно это неуместное сравнение и вызвало бурю негодования среди народных избранников, которые провалили голосование по данному вопросу и оставили парламенты других стран, международные организации и их парламентские ассамблеи без «открытки» от Украины.Удивительно в данной ситуации то, что проект обращения, подготовленный в недрах фракции «Слуга народа», не нашел поддержки в первую очередь именно среди депутатов от этой партии, партии парламентского большинства. В итоге проект набрал лишь 200 голосов, из которых фракция «Слуга народа» дала только 128-м из 248 возможных. Кто-то просто возмущался громко и декларативно, заявляя о том, что подобные формулировки - «это плевок в лицо всем ветеранам и всем, кто воевал с нацизмом», а кто-то действовал более дипломатично, намекая на то, что после заявления руководителя МИД Германии, который возложил на свою страну всю ответственность за начало Второй мировой, писать нечто подобное, как минимум, глупо. При этом нашлись и те, кто заявил, что «незачем привязывать сегодняшние действия России к событиям 75-летней давности», намекая на то, что весь негатив по данному вопросу есть не что иное как плевок в сторону Российской Федерации, которую назначили виновной в ситуации на Донбассе.Меня всегда удивляло, как украинские политики ювелирно гадят себе на туфли. В те памятные годы, годы Великой Отечественной, Украина являлась немаловажной частью того целого, которое гордо именовалось Союз Советских Социалистических Республик. Русские, украинцы, белорусы и еще множество народов составляли единую систему, которая устраивала большинство ее граждан. Мы жили, учились, строили, работали и воевали, ощущая себя гражданами одной страны. Да, может быть, мы и были непохожи друг на друга, может быть, мы являлись носителями разных культурных кодов, но именно мы создали то государство, с которым считались все и каждый.И вот, исходя из вышесказанного, ответьте мне на один простой вопрос. Почему Россия должна отвечать за все действия СССР, а Украина всячески отмежёвывается от событий того периода? Почему, сравнивая СССР и фашистскую Германию, украинские политики кивают в сторону России, при этом забывая, что РСФСР являлась такой же республикой в составе СССР, как и УССР? Почему никто не скажет о том, что если когда-нибудь и будет доказана преступная суть Советского Союза, в чем я безоговорочно сомневаюсь, то ответственность за все содеянное ляжет не только на Россию, но и на каждую их оставшихся четырнадцати республик, входивших в состав СССР?Бред, полный бред. Сравнивать СССР и Германию времен Гитлера, возлагать на Советский Союз вину за начало Второй мировой войны - значит отрицать итоги Нюрнбергского трибунала, который поставил жирную точку в данной печальной истории. Когда подобное совершает кто-либо, будь-то прогрессивные американцы или потерявшие память жители цивилизованной Европы, это еще хоть как-то можно понять. Но когда подобное говорят представители Украины, потерявшей на полях Великой Отечественной миллионы своих граждан, это звучит как откровенный бред, граничащий с циничным предательством. Если вы хотите удивить своих западных союзников подобным обращением, то, возлагая некую придуманную вами же вину на Россию, наберитесь смелости поставить рядом с ней и Украину, ибо два этих государства ранее, в другие времена, были единым целым, что и не позволило им кануть в лета. Возможно, именно в такой момент у вас дрогнет рука и вы наконец-то осознаете, что совершаете подлость, которая не будет прощена никогда.Алексей Зотье