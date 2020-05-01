Украина ввела санкции против МГУ и Эрмитажа

Фото: © Рамиль Ситдиков / РИА НовостиПрезидент Владимир Зеленский внес Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и Государственный музей "Эрмитаж" в санкционный список российских компаний и государственных учреждений. Соответствующий указ опубликован на сайте офиса украинского лидера, передает РИА Новости.Также в список включили и другие научно-культурные учреждения, среди которых Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Русское географическое общество, Институт востоковедения Российской академии наук, Институт археологии РАН и Институт истории материальной культуры РАН.Помимо этого, санкции затронут научные и культурные образовательные организации в Крыму.В числе ограничительных мер, принятых в отношении учреждений – блокировка активов, предотвращение выведения капитала за пределы Украины, прекращение выполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или остановка лицензий и других разрешений, приостановка культурных обменов, научного сотрудничества, аннулирование официальных визитов и другие.В отношении всех названных учреждений санкции вводятся сроком на три года.