На Кубани лишили полномочий судью, назвавшую себя "супертелочкой"

"В удовлетворении заявления мирового судьи судебного участка № 181 Новокубанского района Краснодарского края Переверзевой Е. А. о прекращении полномочий в связи с уходом в отставку было отказано. За совершение дисциплинарного проступка на мирового судью Переверзеву наложено дисциплинарное взыскание в виде досрочного прекращения полномочий судьи с лишением 7-го квалификационного класса", — сообщает пресс-служба крайсуда.

Фото: РИА НовостиКвалификационная коллегия судей Кубани за нарушение судейской этики досрочно прекратила полномочия судьи из ролика в Сети, назвавшей себя "супертелочкой", сообщает пресс-служба Краснодарского краевого суда, передает РИА Новости.В середине апреля в Сети появился видеоролик, на котором женщина, находясь на отдыхе, поднимает тост за себя, называя себя "супертелочкой" и "сексуальной кошечкой". При этом она использует ряд других, в том числе и нецензурных, эпитетов, описывая свои личные качества. В описании к видео сообщается, что в кадре — мировой судья из Новокубанского района Краснодарского края. После появления этого видео в Сети квалификационная коллегия судей края объявила о начале проверки.В пятницу квалификационная коллегия провела заседание, на котором рассмотрела заключение комиссии, проверявшей данный факт, и пришла к выводу, что мировым судьей из Новокубанского района Краснодарского края Переверзевой Е. А. допущены нарушения закона о статусе судей и положений Кодекса судейской этики, выразившиеся в поведении, умаляющем авторитет судебной власти и причиняющем ущерб репутации судьи во внеслужебной деятельности, отмечается в релизе.