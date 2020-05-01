Старшина и солдат ВСУ подорвались на растяжке у тайника – Народная милиция

Старшина и старший солдат ВСУ получили серьезные травмы в результате срабатывания взрывного устройства, установленного на месте обнаруженного СБУ тайника. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"По указанию (начальник главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях Владимира) Петриченко сотрудники СБУ проводят рейды в зоне ответственности 25-й, 93-й и 30-й бригад с целью проверки всех имеющихся сведений о наличии схронов оружия и боеприпасов в зоне ответственности подразделений", - сообщил Осадчий.

Он рассказал, что 15 мая в районе Золотого-4 при участии корреспондентов пресс-службы регионального управления СБУ производилось показательное выявление схрона оружия и боеприпасов военнослужащих 30-й бригады.

"После обнаружения тайника оперативные работники не стали дожидаться саперов для исследования его на предмет наличия закладок, но, опасаясь за собственные жизни, приказали троим военнослужащим первого батальона 30-й бригады произвести выгрузку оружия из тайника. Чутье не обмануло следователей, и во время подъема ящика с боеприпасами произошло срабатывание растяжки с установленной гранатой РГД-5", - добавил официальный представитель оборонного ведомства Республики.

"В результате взрыва серьезные травмы получили старшина Емец и старший солдат Ярмак, которые сейчас находятся в 59-м военно-медицинском госпитале Северодонецка с диагнозами "множественные осколочные ранения мягких тканей всего тела, черепно-мозговая травма", а старшина Емец перенес травматическую ампутации правой ступни", - отметил Осадчий.

Он сообщил, что "с целью избежать ответственности за свою преступную халатность сотрудники СБУ принудили командира роты Сергиенко доложить ложные сведения о ранении военнослужащих в результате обстрела с позиций Народной милиции ЛНР в районе населенного пункта Михайловка и разрыва гранаты ВОГ-25".

16 мая — Луганск