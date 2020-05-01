СБУ предупредила Зеленского об угрозе со стороны праворадикалов – Народная милиция

Начальник главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях Владимир Петриченко предупредил президента страны Владимира Зеленского об угрозе для действующей власти со стороны праворадикальной партии "Демократическая секира". Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"Сотрудники СБУ продолжают проводить следственные действия с задержанным по обвинению в продаже оружия начальником службы ракетно-артиллерийского вооружения (РАВ) 93-й отдельной механизированной бригады Боровко, - отметил Осадчий. - Пойдя на сотрудничество со следствием, Боровко намерен смягчить свою участь за совершенные им преступления".

"15 мая по полученным у Боровко сведениям установлена пропажа со склада бригады 25 приборов ночного видения, полученных в качестве международной технической помощи от США, а также передача их одному из основателей праворадикальной партии "Демократическая секира" Антону Швецу", - сообщил официальный представитель оборонного ведомства.

"Учитывая нарастающую политическую активность националистов, вербующих во всех регионах Украины новых членов путем проведения бесплатных пьянок в местных кафе и ресторанах, и особо теплого их отношения к участникам так называемой "АТО" ("антитеррористической операции") и "ООС" ("операции объединенных сил"), начальник главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях Петриченко направил Зеленскому доклад о деятельности праворадикалов в регионе, где указал на возникающую угрозу со стороны партии для действующей власти", - рассказал Осадчий.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

16 мая — Луганск