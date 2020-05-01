Нацгвардейцы хотят убить изнасилованную ими фотокорреспондента из США – Народная милиция

Военнослужащие национальной гвардии Украины, изнасиловавшие журналистку из США, готовят инсценировку минометного обстрела с целью убийства иностранки, чтобы скрыть следы преступления. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Он рассказал, что "с целью повышения имиджа военнослужащих и престижа военной службы ВСУ в глазах общественности стран НАТО 10 мая в зону "ООС" прибыла фотограф американского информагентства POLARIS Дженнифер Туера Блатти".

"15 мая, проведя красочную фотосессию в лесном массиве Станично-Луганского района с военнослужащими разведроты 25-й бригады ВСУ, Дженнифер отметила новое знакомство с военнослужащими употреблением значительного количество местной алкогольной продукции. Вечером, во время возвращения в гостиницу в населенном пункте Новоайдар, автомобиль фотокорреспондента Hyundai Sonata с госномером ВС 8175 IA был остановлен на посту в районе населенного пункта Войтово, где сотрудники национальной гвардии уличили водителя Андрея Катеренчука в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, кроме того у водителя был обнаружен пистолет ПМ, находящийся у него без соответствующего разрешения, и телефон с номером +380963846263", - продолжил Осадчий.

Он отметил, что "водитель был задержан, а спящая гражданка США не смогла объяснить своего благородного американского происхождения и была перенесена для выяснения обстоятельств в пункт временного размещения нацгвардейцев".

"Угостив даму горячительным, патрульные добились отключения сознания американского корреспондента и произвели с ней насильственные действия сексуального характера. К тому моменту, когда Катеренчук смог-таки объяснить силовикам нахождение в их зоне ответственности американской подданной, дело уже было сделано и девушка мирно отдыхала в комнате для временно задержанных, куда также был помещен и сопровождавший ее водитель", - рассказал Осадчий.

"Осознав всю степень ответственности за содеянное, старший поста сержант Еремеев принял решение о физической ликвидации нежданных гостей, так как огласка произошедших событий ставит под угрозу дальнейшую карьеру и свободу всех участников преступления. С этой целью, ранним утром 16 мая американского фотографа Дженнифер Туеру Блатти и украинского гражданина Катеренчука доставили в район населенного пункта Трехизбенка, где планируется инсценировка их гибели в результате минометного обстрела или детонации минно-взрывного устройства", - сообщил официальный представитель оборонного ведомства Республики.

От уточнил, что "в настоящий момент не известно, привели ли в исполнение свой жестокий план сотрудники национальной гвардии".

"В связи с этим мы призываем заинтересованные стороны не допустить гибели американской девушки от рук украинских преступников", - добавил Осадчий.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

16 мая — Луганск