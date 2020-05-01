Комбриг ВСУ собирает с бойцов деньги на взятку аттестационной комиссии – Народная милиция

Командир 24-й бригады ВСУ полковник Валерий Гудзь собирает деньги с подразделений для дачи взятки членам аттестационной комиссии и командующему "операцией объединенных сил" ("ООС") генералу Владимиру Кравченко, вызвавшего его для проверки. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"Опасаясь возможного отстранения от занимаемой должности в связи с вызовом 20 мая на аттестационную комиссию в штаб "ООС", Гудзь обложил данью командиров батальонов, приказав собрать с каждого подразделения по 200 тыс. гривен якобы для закупки дополнительных маскировочных сетей, тепловизоров и беспилотников. В действительности средства собираются для дачи взяток членам аттестационной комиссии и лично командующему "ООС" Кравченко, вызвавшего комбрига на аттестацию", - сообщил Осадчий.

Официальный представитель оборонного ведомства также рассказал, что после визита 13 мая командующего "ООС" в штаб 24-й бригады и выявления фактов неуставных взаимоотношений, повлекших гибель и травмирование личного состава, употребления алкогольных и наркотических средств военнослужащими соединения, недостатков в маскировке техники на линии боевого соприкосновения с целью контроля устранения недостатков в подразделение прибыл заместитель командующего оперативно-тактической группировки (ОТГ) "Север" по технической части.

"С целью недопущения вскрытия размещения запрещенного вооружения сотрудниками Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ командиру 24-й бригады указано размещать бронетехнику на территории частных домовладений, в гаражах пожарных частей и зданиях производственных предприятий в населенных пунктах на подконтрольной территории", - отметил Осадчий.

"Также организовано взаимодействие с представительством украинской стороны в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в населенном пункте Соледар с целью заблаговременного оповещения комбрига Гудзя о взлете беспилотных летательных аппаратов СММ ОБСЕ и ведении наблюдения в зоне ответственности бригады", - добавил он.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран-участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

16 мая — Луганск