В Луганске рассказали, как организовали переход людей через КПВВ «Станица Луганская»



Об этом в районе контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) через линию соприкосновения у Станицы Луганской сообщила представитель Луганска в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Контактной группы Ольга Кобцева.

Она напомнила, что в рамках мер по борьбе с коронавирусом ЛНР с 23 марта закрыла единственный официальный пункт пропуска через линию соприкосновения «Станица Луганская». Украинская сторона также закрыла свой пункт пропуска в Станице.

«Сегодня по достигнутой договоренности между Украиной мы пропускаем людей через линию разграничения, как с территории Украины, так и на территорию Украины, — заявила она. — На территорию ЛНР прибыло 20 человек, с территории ЛНР подтвердили готовность пересечь линию соприкосновения сегодня 33 человека».

Медики осмотрели и опросили всех прибывших на территорию ЛНР лиц, а также измерили им температуру. В дальнейшем данные лица будут направлены на 14-дневную обсервацию.

«Количество людей ограничено в связи с требованиями по предотвращению распространения инфекции коронавируса. С нашей стороны украинской стороне были предоставлены списки людей, желающих пересечь линию соприкосновения и попасть на территорию Украины, в районе 180 человек», — сообщила Кобцева.

Она подчеркнула, что Луганск передал Киеву эти списки еще в начале апреля, однако украинская сторона ответила на запросы только на текущей неделе, при этом значительно сократив список.

«В списке людей, желающих пересечь линию соприкосновения и прибыть на территорию Украины, в районе 180 человек, а Украина подтвердила возможность принять 35 человек», — пояснила она.

Кобцева отметила, что не все жители, подававшие заявки, сегодня прибыли к пункту пропуска.

«Конечно, сознательность людей оставляет желать лучшего: не все лица, которые изъявили ранее желание, сегодня прибыли на пункт пропуска. И, конечно, хотелось бы отметить следующий нюанс, что уважаемые граждане, вы должны понимать, что о пересечении линии соприкосновения ЛНР договаривается с украинской стороной».

«Диалог постоянно в этом вопросе ведется с украинской стороной, главное, чтоб украинская сторона подтвердила готовность пропускать людей. На сегодняшний день у нас решаются очень оперативно вопросы, в случаях смерти, передача тел или в вопросе, связанном с похоронами. А вот именно по пропуску людей договоренность достигается с трудом», — отметила Кобцева.

Ранее, как писал журналисты, со ссылкой на корреспондента hromadske в сторону Луганска, фактически прошло 22 человека, в сторону Станицы Луганской фактически идут 25 человек. Новости Региона - Сегодня, 16:00 0 В Луганске прокомментировали организованный сегодня, 16 мая, переход в обе стороны через КПВВ «Станица Луганская» людей нуждавшихся в этом, списки которых были согласованы с украинской стороной.Об этом в районе контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) через линию соприкосновения у Станицы Луганской сообщила представитель Луганска в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Контактной группы Ольга Кобцева.Она напомнила, что в рамках мер по борьбе с коронавирусом ЛНР с 23 марта закрыла единственный официальный пункт пропуска через линию соприкосновения «Станица Луганская». Украинская сторона также закрыла свой пункт пропуска в Станице.«Сегодня по достигнутой договоренности между Украиной мы пропускаем людей через линию разграничения, как с территории Украины, так и на территорию Украины, — заявила она. — На территорию ЛНР прибыло 20 человек, с территории ЛНР подтвердили готовность пересечь линию соприкосновения сегодня 33 человека».Медики осмотрели и опросили всех прибывших на территорию ЛНР лиц, а также измерили им температуру. В дальнейшем данные лица будут направлены на 14-дневную обсервацию.«Количество людей ограничено в связи с требованиями по предотвращению распространения инфекции коронавируса. С нашей стороны украинской стороне были предоставлены списки людей, желающих пересечь линию соприкосновения и попасть на территорию Украины, в районе 180 человек», — сообщила Кобцева.Она подчеркнула, что Луганск передал Киеву эти списки еще в начале апреля, однако украинская сторона ответила на запросы только на текущей неделе, при этом значительно сократив список.«В списке людей, желающих пересечь линию соприкосновения и прибыть на территорию Украины, в районе 180 человек, а Украина подтвердила возможность принять 35 человек», — пояснила она.Кобцева отметила, что не все жители, подававшие заявки, сегодня прибыли к пункту пропуска.«Конечно, сознательность людей оставляет желать лучшего: не все лица, которые изъявили ранее желание, сегодня прибыли на пункт пропуска. И, конечно, хотелось бы отметить следующий нюанс, что уважаемые граждане, вы должны понимать, что о пересечении линии соприкосновения ЛНР договаривается с украинской стороной».«Диалог постоянно в этом вопросе ведется с украинской стороной, главное, чтоб украинская сторона подтвердила готовность пропускать людей. На сегодняшний день у нас решаются очень оперативно вопросы, в случаях смерти, передача тел или в вопросе, связанном с похоронами. А вот именно по пропуску людей договоренность достигается с трудом», — отметила Кобцева.Ранее, как писал журналисты, со ссылкой на корреспондента hromadske в сторону Луганска, фактически прошло 22 человека, в сторону Станицы Луганской фактически идут 25 человек. Новости Региона - Сегодня, 16:00 0

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