В Станице Луганской начали пропуск людей, которые получили разрешение на пересечение КПВВ во время карантина



Об этом сообщает корреспондент hromadske с контрольного пункта въезда-выезда.

Пропуск начался около 10:00. В списках людей, которым разрешено перейти на неподконтрольную территорию, было 35 человек. Однако фактически прошло только 22 человека, которые физически прибыли на КПВВ. В 11:00 украинские пограничники пропустили всех, кому было разрешено пересечь линию разграничения и кто в это время находился на КПВВ. Впрочем, люди, которые находятся в списках, могут подъехать позже, и их должны пропустить.

Сейчас идет пропуск людей со стороны Луганска. В согласованном списке содержатся 38 фамилий, однако, по словам человека, одного из первых, кто пересек линию разграничения со стороны неподконтрольной территории, фактически там ждут своей очереди 25 человек.

Всех прибывающих на подконтрольную территорию Украины, проверяют с помощью экспресс-тестов.

Ранее сообщалось, что на Донбассе продолжают действовать временные ограничения на пересечение линии разграничения — пройти КПВВ можно только при наличии отдельного решения командующего Объединенных сил.

Новости Региона - Сегодня, 15:28 150 В Станице Луганской идет пропуск людей, которые получили разрешение на пересечение линии разграничения во время карантина.Об этом сообщает корреспондент hromadske с контрольного пункта въезда-выезда.Пропуск начался около 10:00. В списках людей, которым разрешено перейти на неподконтрольную территорию, было 35 человек. Однако фактически прошло только 22 человека, которые физически прибыли на КПВВ. В 11:00 украинские пограничники пропустили всех, кому было разрешено пересечь линию разграничения и кто в это время находился на КПВВ. Впрочем, люди, которые находятся в списках, могут подъехать позже, и их должны пропустить.Сейчас идет пропуск людей со стороны Луганска. В согласованном списке содержатся 38 фамилий, однако, по словам человека, одного из первых, кто пересек линию разграничения со стороны неподконтрольной территории, фактически там ждут своей очереди 25 человек.Всех прибывающих на подконтрольную территорию Украины, проверяют с помощью экспресс-тестов.Ранее сообщалось, что на Донбассе продолжают действовать временные ограничения на пересечение линии разграничения — пройти КПВВ можно только при наличии отдельного решения командующего Объединенных сил.Новости Региона - Сегодня, 15:28 150

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