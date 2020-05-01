ЛНР организовала пропуск нуждавшихся в этом лиц через КПВВ у Станицы – Кобцева (ФОТО)

ЛНР организовала для нуждавшихся в этом лиц переход через закрытый из-за ситуации с коронавирусной инфекцией контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) "Станица Луганская" на территорию Республики и на Украину. Об этом в пункта пропуска сообщила представитель ЛНР в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Контактной группы Ольга Кобцева.Она напомнила, что в рамках мер по борьбе с коронавирусом Республика с 23 марта закрыла единственный в зоне ответственности ЛНР официальный пункт пропуска через линию соприкосновения "Станица Луганская". Украинская сторона также закрыла свой пункт пропуска в Станице."Сегодня по достигнутой договоренности между Украиной мы пропускаем людей через линию разграничения, как с территории Украины, так и на территорию Украины, - заявила она. - На территорию ЛНР прибыло 20 человек, с территории ЛНР подтвердили готовность пересечь линию соприкосновения сегодня 33 человека".Медики осмотрели и опросили всех прибывших на территорию ЛНР лиц, а также измерили им температуру. В дальнейшем данные лица будут направлены на 14-дневную обсервацию."Количество людей ограничено в связи с требованиями по предотвращению распространения инфекции коронавируса. С нашей стороны украинской стороне были предоставлены списки людей, желающих пересечь линию соприкосновения и попасть на территорию Украины, в районе 180 человек", - сообщила Кобцева.Она подчеркнула, что Республика передала Киеву эти списки еще в начале апреля, однако украинская сторона ответила на запросы Республики только на текущей неделе, при этом значительно сократив список."В списке людей, желающих пересечь линию соприкосновения и прибыть на территорию Украины, в районе 180 человек, а Украина подтвердила возможность принять 35 человек", - пояснила она."Немаловажный фактор, что информация, которая распространяется в информационных сетях штаба "ООС" (так называемой "операции объединенных сил") и где предъявляются претензии, что луганская сторона, нас они называют боевиками, блокирует пропуск через линию разграничения - не соответствует действительности, - отметила представитель ЛНР. - Мы списки предоставили, готовность к достижению договоренностей у нас была, но с украинской стороной достичь договоренностей проблематично".Кобцева отметила, что не все жители, подававшие заявки, сегодня прибыли к пункту пропуска."Конечно, сознательность людей оставляет желать лучшего: не все лица, которые изъявили ранее желание, сегодня прибыли на пункт пропуска. И, конечно, хотелось бы отметить следующий нюанс, что уважаемые граждане, вы должны понимать, что о пересечении линии соприкосновения ЛНР договаривается с украинской стороной"."Диалог постоянно в этом вопросе ведется с украинской стороной, главное, чтоб украинская сторона подтвердила готовность пропускать людей. На сегодняшний день у нас решаются очень оперативно вопросы, в случаях смерти, передача тел или в вопросе, связанном с похоронами. А вот именно по пропуску людей договоренность достигается с трудом", - отметила она.Сами жители отметили, что помощь в пропуске через линию соприкосновения им оказали власти Республики, в том числе Министерство иностранных дел ЛНР."У меня там дом (на подконтрольной Украине территории), и я туда поехала, но нигде не было объявления, что закроют КПП. У меня там прописка, но живу тут, а они говорили, что у них по закону только с пропиской (луганской) выпустят. Вот так и застряла", - отметила жительница Луганска Раиса Бакуненко.Она отметила, что обращалась в штаб "ООС", но никто ей там не помог, навстречу пошли только власти ЛНР."Мой племянник от моего имени писал на электронную почту письмо в колл-центр в командование "ООС". Прикрепляли фотографии документов о том, что я живу в Луганске, и вот 20 дней назад отправили, и никто ничего. Только вот МИД ЛНР ответил. Звонила в МИД луганский, вчера позвонили и сказали, что вот, слава Богу, я сегодня здесь", - рассказала женщина."Никому мы там не нужны. Только вещи вон досмотрели на границе и все, держали нас почти два месяца. Помогла ЛНР, обратился в МИД, там мною занимались", - отметил луганчанин Роман.Он отметил, что досмотр проводили украинские силовики, ничего не объясняя, при досмотре перерыли у него все вещи и только потом отпустили в Республику."Мы выезжали в институт рака для прохождения диагностики нашей дочки, мы ее сопровождали. Мы там были с 15 марта и все это время не могли попасть домой. Рад вернуться, живу в Луганске", - сказал еще один житель Луганска Роман.Напомним, Кобцева по итогам состоявшегося 13 мая в режиме видеоконференции заседания участников рабочей подгруппы по гуманитарным вопросам Контактной группы сообщала, что ЛНР и Киев рассматривают возможность пропуска через линию соприкосновения на территорию Украины лиц, которым это крайне необходимо.Ранее ЛНР уже предоставляла возможность лицам с пропиской на подконтрольной Киеву территории пересечь линию соприкосновения через контрольный пункт въезда-выезда у Станицы Луганской.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом достигло почти 4,4 млн, из них более 300 тыс. скончались. Случаи заболевания COVID-19 выявлены на Украине и в России. В ЛНР подтверждены 312 случаев заражения коронавирусом.Ранее Кобцева сообщала, что ЛНР позволила жителям с пропиской на подконтрольной Киеву территории пересечь линию соприкосновения через контрольный пункт въезда-выезда у Станицы Луганской.Лица, которые оказались за пределами Республики и не могут пересечь границы иностранных государств, могут обратиться за помощью в МИД ЛНР по номерам телефонов: +38(0642) 50-19-94, +38 (072) 115-99-35 (WhatsApp, Telegram), +38(050) 943-55-42 (Viber), а также направлять сообщения на электронную почту МИД ЛНР: ministry@mid-lnr.su16 мая — Луганск