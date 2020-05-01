Живые завидуют мертвым. Появились ФОТО как пропускали через КПВВ «Станица Луганская»
Сами жители отметили, что помощь в пропуске через линию соприкосновения им оказали власти Республики, в том числе Министерство иностранных дел ЛНР.
«У меня там дом (на подконтрольной Украине территории), и я туда поехала, но нигде не было объявления, что закроют КПП. У меня там прописка, но живу тут, а они говорили, что у них по закону только с пропиской (луганской) выпустят. Вот так и застряла», — отметила жительница Луганска Раиса Бакуненко.
Она отметила, что обращалась в штаб «ООС», но никто ей там не помог, навстречу пошли только власти ЛНР.
«Мой племянник от моего имени писал на электронную почту письмо в колл-центр в командование «ООС». Прикрепляли фотографии документов о том, что я живу в Луганске, и вот 20 дней назад отправили, и никто ничего. Только вот МИД ЛНР ответил. Звонила в МИД луганский, вчера позвонили и сказали, что вот, слава Богу, я сегодня здесь», — рассказала женщина.
«Никому мы там не нужны. Только вещи вон досмотрели на границе и все, держали нас почти два месяца. Помогла ЛНР, обратился в МИД, там мною занимались», — отметил луганчанин Роман.
Он отметил, что досмотр проводили украинские силовики, ничего не объясняя, при досмотре перерыли у него все вещи и только потом отпустили в Республику.
«Мы выезжали в институт рака для прохождения диагностики нашей дочки, мы ее сопровождали. Мы там были с 15 марта и все это время не могли попасть домой. Рад вернуться, живу в Луганске», — сказал еще один житель Луганска Роман.
Как отметила представитель Луганска в Трехсторонней Контактной Группе Ольга Кобцева: «На сегодняшний день у нас решаются очень оперативно вопросы, в случаях смерти, передача тел или в вопросе, связанном с похоронами. А вот именно по пропуску людей договоренность достигается с трудом».
Новости Региона - Сегодня, 16:25 60
«У меня там дом (на подконтрольной Украине территории), и я туда поехала, но нигде не было объявления, что закроют КПП. У меня там прописка, но живу тут, а они говорили, что у них по закону только с пропиской (луганской) выпустят. Вот так и застряла», — отметила жительница Луганска Раиса Бакуненко.
Она отметила, что обращалась в штаб «ООС», но никто ей там не помог, навстречу пошли только власти ЛНР.
«Мой племянник от моего имени писал на электронную почту письмо в колл-центр в командование «ООС». Прикрепляли фотографии документов о том, что я живу в Луганске, и вот 20 дней назад отправили, и никто ничего. Только вот МИД ЛНР ответил. Звонила в МИД луганский, вчера позвонили и сказали, что вот, слава Богу, я сегодня здесь», — рассказала женщина.
«Никому мы там не нужны. Только вещи вон досмотрели на границе и все, держали нас почти два месяца. Помогла ЛНР, обратился в МИД, там мною занимались», — отметил луганчанин Роман.
Он отметил, что досмотр проводили украинские силовики, ничего не объясняя, при досмотре перерыли у него все вещи и только потом отпустили в Республику.
«Мы выезжали в институт рака для прохождения диагностики нашей дочки, мы ее сопровождали. Мы там были с 15 марта и все это время не могли попасть домой. Рад вернуться, живу в Луганске», — сказал еще один житель Луганска Роман.
Как отметила представитель Луганска в Трехсторонней Контактной Группе Ольга Кобцева: «На сегодняшний день у нас решаются очень оперативно вопросы, в случаях смерти, передача тел или в вопросе, связанном с похоронами. А вот именно по пропуску людей договоренность достигается с трудом».
Новости Региона - Сегодня, 16:25 60
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