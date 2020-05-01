Регистрация  ::  Войти

Авторизация


Забыли пароль?
Власть
Экономика
Соц сфера
Проблема
Память
Луганщина
Духовность
Здоровье
Образование
Культура
ЖКХ
Семья
Сегодня

Живые завидуют мертвым. Появились ФОТО как пропускали через КПВВ «Станица Луганская»

robot Сегодня, 16:300Новости
Живые завидуют мертвым. Появились ФОТО как пропускали через КПВВ «Станица Луганская»
Сами жители отметили, что помощь в пропуске через линию соприкосновения им оказали власти Республики, в том числе Министерство иностранных дел ЛНР.
«У меня там дом (на подконтрольной Украине территории), и я туда поехала, но нигде не было объявления, что закроют КПП. У меня там прописка, но живу тут, а они говорили, что у них по закону только с пропиской (луганской) выпустят. Вот так и застряла», — отметила жительница Луганска Раиса Бакуненко.
Она отметила, что обращалась в штаб «ООС», но никто ей там не помог, навстречу пошли только власти ЛНР.
«Мой племянник от моего имени писал на электронную почту письмо в колл-центр в командование «ООС». Прикрепляли фотографии документов о том, что я живу в Луганске, и вот 20 дней назад отправили, и никто ничего. Только вот МИД ЛНР ответил. Звонила в МИД луганский, вчера позвонили и сказали, что вот, слава Богу, я сегодня здесь», — рассказала женщина.
«Никому мы там не нужны. Только вещи вон досмотрели на границе и все, держали нас почти два месяца. Помогла ЛНР, обратился в МИД, там мною занимались», — отметил луганчанин Роман.
Он отметил, что досмотр проводили украинские силовики, ничего не объясняя, при досмотре перерыли у него все вещи и только потом отпустили в Республику.
«Мы выезжали в институт рака для прохождения диагностики нашей дочки, мы ее сопровождали. Мы там были с 15 марта и все это время не могли попасть домой. Рад вернуться, живу в Луганске», — сказал еще один житель Луганска Роман.
Как отметила представитель Луганска в Трехсторонней Контактной Группе Ольга Кобцева: «На сегодняшний день у нас решаются очень оперативно вопросы, в случаях смерти, передача тел или в вопросе, связанном с похоронами. А вот именно по пропуску людей договоренность достигается с трудом».
Новости Региона - Сегодня, 16:25 60

Метки: {keywords}

  • Распечатать

Ссылки на материал


html-cсылка:

BB-cсылка:

Прямая ссылка:

Ссылки по теме: