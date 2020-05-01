В Северодонецком городском совете ожидают, что с 22 мая, будет разрешение на открытие детских садов



Об этом сообщает ВВ со ссылкой на городской совет.

Так, 16 мая городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Северодонецкого городского совета рекомендовала отделу образования городского совета безотлагательно начать подготовительные работы по открытию детских учреждений.

Однако такая работа, по словам начальника отдела образования Лилии Талдоновои, уже началась.

В ближайшие дни отдел образования закупит бесконтактные термометры для температурного скрининга по 5 штук на каждый садик, деньги на это в отделе образования есть в наличии.

Дезинфекция помещений детских садов проводится ежедневно начиная с 12 марта, а группы — 1 раз в неделю, дезсредства надо будет докупить.

Средства для дезинфекции рук есть по 7 бутылок в каждом саду. Дезактив, моющие средства, средства личной гигиены в наличии

Есть продукты питания длительного хранения, но нужно заключить договор на поставку хлеба.

«В Северодонецком городском совете ожидают, что среди мер по ослаблению карантина, которые должны быть введены с 22 мая, будет и разрешение на открытие детских садов. Ведь надо восстанавливать экономическую деятельность. Если так случится, то работа детских садов в городе должна быть восстановлена ??безотлагательно, учреждения должны быть к этому подготовлены заранее», — говорится в сообщении. Новости Региона - Сегодня, 17:00 89 В Северодонецке готовятся к открытию детских садов.Об этом сообщает ВВ со ссылкой на городской совет.Так, 16 мая городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Северодонецкого городского совета рекомендовала отделу образования городского совета безотлагательно начать подготовительные работы по открытию детских учреждений.Однако такая работа, по словам начальника отдела образования Лилии Талдоновои, уже началась.В ближайшие дни отдел образования закупит бесконтактные термометры для температурного скрининга по 5 штук на каждый садик, деньги на это в отделе образования есть в наличии.Дезинфекция помещений детских садов проводится ежедневно начиная с 12 марта, а группы — 1 раз в неделю, дезсредства надо будет докупить.Средства для дезинфекции рук есть по 7 бутылок в каждом саду. Дезактив, моющие средства, средства личной гигиены в наличииЕсть продукты питания длительного хранения, но нужно заключить договор на поставку хлеба.«В Северодонецком городском совете ожидают, что среди мер по ослаблению карантина, которые должны быть введены с 22 мая, будет и разрешение на открытие детских садов. Ведь надо восстанавливать экономическую деятельность. Если так случится, то работа детских садов в городе должна быть восстановлена ??безотлагательно, учреждения должны быть к этому подготовлены заранее», — говорится в сообщении. Новости Региона - Сегодня, 17:00 89

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