В Северодонецком городском совете ожидают, что с 22 мая, будет разрешение на открытие детских садов
В Северодонецке готовятся к открытию детских садов.
Об этом сообщает ВВ со ссылкой на городской совет.
Так, 16 мая городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Северодонецкого городского совета рекомендовала отделу образования городского совета безотлагательно начать подготовительные работы по открытию детских учреждений.
Однако такая работа, по словам начальника отдела образования Лилии Талдоновои, уже началась.
В ближайшие дни отдел образования закупит бесконтактные термометры для температурного скрининга по 5 штук на каждый садик, деньги на это в отделе образования есть в наличии.
Дезинфекция помещений детских садов проводится ежедневно начиная с 12 марта, а группы — 1 раз в неделю, дезсредства надо будет докупить.
Средства для дезинфекции рук есть по 7 бутылок в каждом саду. Дезактив, моющие средства, средства личной гигиены в наличии
Есть продукты питания длительного хранения, но нужно заключить договор на поставку хлеба.
«В Северодонецком городском совете ожидают, что среди мер по ослаблению карантина, которые должны быть введены с 22 мая, будет и разрешение на открытие детских садов. Ведь надо восстанавливать экономическую деятельность. Если так случится, то работа детских садов в городе должна быть восстановлена ??безотлагательно, учреждения должны быть к этому подготовлены заранее», — говорится в сообщении. Новости Региона - Сегодня, 17:00 89
Об этом сообщает ВВ со ссылкой на городской совет.
Так, 16 мая городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Северодонецкого городского совета рекомендовала отделу образования городского совета безотлагательно начать подготовительные работы по открытию детских учреждений.
Однако такая работа, по словам начальника отдела образования Лилии Талдоновои, уже началась.
В ближайшие дни отдел образования закупит бесконтактные термометры для температурного скрининга по 5 штук на каждый садик, деньги на это в отделе образования есть в наличии.
Дезинфекция помещений детских садов проводится ежедневно начиная с 12 марта, а группы — 1 раз в неделю, дезсредства надо будет докупить.
Средства для дезинфекции рук есть по 7 бутылок в каждом саду. Дезактив, моющие средства, средства личной гигиены в наличии
Есть продукты питания длительного хранения, но нужно заключить договор на поставку хлеба.
«В Северодонецком городском совете ожидают, что среди мер по ослаблению карантина, которые должны быть введены с 22 мая, будет и разрешение на открытие детских садов. Ведь надо восстанавливать экономическую деятельность. Если так случится, то работа детских садов в городе должна быть восстановлена ??безотлагательно, учреждения должны быть к этому подготовлены заранее», — говорится в сообщении. Новости Региона - Сегодня, 17:00 89
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