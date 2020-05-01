Луганчанин тайно переплыл через Северский Донец и направлялся в Киев с крупной суммой денег. ФОТО



Об этом сообщается на сайте ГПСУ.

Так, вчера неподалеку от линии разграничения, на окраине с. Геевка Луганской области, правоохранители остановили авто марки ВАЗ. В салоне находился 53-летний житель Луганска.

Во время проведения проверочных операций пограничники выяснили, что в ноябре 2019 года мужчина пересек линию разграничения и проследовал к месту постоянного жительства в г. Луганск. А вчера он попал на контролируемую территорию Украины, пересекая на лодке реку Северский Донец у населенного пункта Лобачево и направлялся в г. Киев, где якобы проживает его сын.

Во время осмотра в дорожной сумке и на теле мужчины, прикрепленные прозрачной лентой, правоохранители обнаружили 800 тысяч гривен.

За нарушение порядка выезда с временно оккупированной территории пограничники правонарушителя привлекли к административной ответственности, наложив штраф в размере 1700 гривен.

Кроме того, за нарушение порядка перемещения товаров к контролируемой территории Украины сотрудники ГФС на гражданина составили админпротокол и изъяли обнаруженную наличность. Дело направлено в суд. Новости Региона - Сегодня, 16:36 219 Пограничники совместно с работниками «Луганск-1» ГУ Нацполиции неподалеку от линии разграничения остановили мужчину, который попал на контролируемую территорию в обход КПВВ через реку Северский Донец.Об этом сообщается на сайте ГПСУ.Так, вчера неподалеку от линии разграничения, на окраине с. Геевка Луганской области, правоохранители остановили авто марки ВАЗ. В салоне находился 53-летний житель Луганска.Во время проведения проверочных операций пограничники выяснили, что в ноябре 2019 года мужчина пересек линию разграничения и проследовал к месту постоянного жительства в г. Луганск. А вчера он попал на контролируемую территорию Украины, пересекая на лодке реку Северский Донец у населенного пункта Лобачево и направлялся в г. Киев, где якобы проживает его сын.Во время осмотра в дорожной сумке и на теле мужчины, прикрепленные прозрачной лентой, правоохранители обнаружили 800 тысяч гривен.За нарушение порядка выезда с временно оккупированной территории пограничники правонарушителя привлекли к административной ответственности, наложив штраф в размере 1700 гривен.Кроме того, за нарушение порядка перемещения товаров к контролируемой территории Украины сотрудники ГФС на гражданина составили админпротокол и изъяли обнаруженную наличность. Дело направлено в суд. Новости Региона - Сегодня, 16:36 219

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